- Un copil in varsta de 15 ani din Florida a fost acuzat ca și-a omorat mama prin strangulare, dupa care i-a ingropat cadavrul in curtea unei biserici și și-a „aranjat” locuința pentru a lasa sa se ințeleaga ca femeia a fost ucisa in timpul unui jaf.

- Joi, 1 noiembrie, ISJ Dambovita va gazdui o intalnire cu directorii unitatilor scolare care au in subordine invatamantul prescolar din judet, intalnire in cadrul careia Asociatia OvidiuRo va prezenta programul pilot de lectura in gradinite „Fiecare copil merita o poveste”, deja lansat in judetul Dambovita.

- Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii ”Totul pentru dragoste- La bine și la greu” de la Antena 1, traiește clipe emoționante in ultimele luni. Vedeta este insarcinata cu cel de-al treilea copil, iar vestea a una care i-a luat prin surprindere pe ea și soțul ei. Mirela povestește ca a aflat ca va deveni…

- Accidentarile pe banda rulanta din lotul FCSB-ului l-a facut pe Mihai Stoica sa declare la finalul meciului cu Voluntari ca echipa se afla intr-o situatie dificila. Dupa accidentarea lui Planic, FCSB nu mai are fundas central valid.

- La mai putin de o saptamana dupa decesul baietelului de nici doi ani, la spitalul Sanador vin alte acuzatii de malpraxis. O femeie a decedat, iar fiii ei spun ca vor face plangere penala pentru ca a fost diagnosticata gresit de 3 ori si abia a patra oara medicii au descoperit adevarata boala.

- In acest an scolar, Agentia Nationala Antidrog (ANA) dezvolta, la nivel national, proiectul de prevenire in familie a consumului de droguri ,,Eu si copilul meu”, prin intermediul caruia isi propune sa consolideze legaturile afective dintre membrii familiei (parinte-copil, parinte-parinte, copil-copil),…

- Tavi Colen vrea un copil cu iubita lui, Emma iși dorește și ea sa devina mama, doar cariera ii impiedica sa faca acest pas. Cei doi așteapta un moment de respiro ca sa devina parinți. Emma și Tavi se cunosc de vreo 15 ani, sunt colegi pe scena de multa vreme, iar de 6 ani sunt și parteneri in viața…

- Ron Owen (84 de ani) și Ruth Holt (79 de ani) din Marea Britanie s-au indragostit in tinerețe, insa au urmat cai separate. Dupa mai mult de 60 de ani, ei s-au reintalnit din coincidența. Vezi galeria foto + 4 + 4 Cei doi și-au dat intalnire in anii ’50, cand amandoi munceau in același birou. Pe atunci…