Stiri pe aceeasi tema

- Maternitatea „Elena Doamna" din Iasi a primit aprobarea de la Ministerul Sanatatii pentru achizitionarea de aparatura medicala in valoare de aproximativ 2,6 milioane de lei. Conform conducerii unitatii medicale, o parte dintre echipamente sunt unice in Moldova, si vor ajunge in spital la solicitarea…

- Prof. dr. Stefan Butureanu, Maternitatea „Elena Doamna" Iasi: „Denumirea acestui test, este de fapt un acronim rezultat prin alaturarea initialelor celor cinci grupuri de infectii pe care testul le poate depista, afectiuni ce se pot transmite foarte usor de la mama la fat. Testul TORCH cuprinde de fapt…

- O femeie care si-a surprins sotul vorbind in masina cu alta persoana a fost tarata pe asfalt. Ea a vrut sa deschisa portiera autoturismului, dar soferul a pornit masina, iar ea n-a reusit sa dea drumul manerului.

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei a depus, recent, bilantul contabil aferent anului fiscal precedent. Cifrele arata ca entitatea non-profit a declarat excedent pentru anul trecut, iar veniturile au fost peste cele previzionate.

- Cea mai puternica mitropolie din tara a inregistrat si anul trecut cifre economice demne de o multinationala. Mitropolia Moldovei si Bucovinei a depus recent bilantul contabil aferent anului 2018 si, potrivit datelor publice de la Ministerul Finantelor, prelucrate de „Ziarul de Iasi", a incheiat anul…

- Dezbaterea are loc in cadrul celei de-a VII-a editii a Simpozionului Staniloae, fiind o manifestare organizata de catre Facultatea de Teologie Ortodoxa „Dumitru Staniloae" din Iasi, de Mitropolia Moldovei si Bucovinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, in parteneriat cu Secretariatul de…

- Initial, in urma cu doua saptamani, dosarul a fost respins pe motiv ca acesta nu a putut sa demonstreze ca nu a fost sanctionat de Colegiul Medicilor, lipsind adeverinta necesara. Postul de sef de sectie a mai fost scos la concurs la finalul anului trecut si a ramas vacant, desi existau doi candidati…