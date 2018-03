Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind in cadrul unei audieri inainte de proces pentru a se determina conditiile arestarii ei, Savcenko a spus ca va protesta fata de tratamentul la care a fost supusa la fel cum a facut in timp ce a fost retinuta in Rusia. „Voi intra in greva foamei incepand de azi si le voi arata celor…

- Deputatul ucrainean Nadejda Savcenko, reținuta cu o zi inainte sub suspiciunea de organizare a unei lovituri de stat in Ucraina, a anunțat ca intra in greva foamei. „S-a luat decizia politica sa fiu reținuta. Daca raman in inchisoare, le voi arata inca o data ce inseamna poporul ucrainean și ce inseamna…

- Avocatul Daniel Ionașcu intra in greva foamei, dupa ce zilele trecute a suferit un accident de mașina, iar mana lui a fost grav afectata, in urma loviturii. Daniel Ionașcu este avocatul unui client condamnat la 27 ani de inchisoare, pentru dubla asasinare. Considerand ca drepturile clientului nu au…

- Primarul comunei valcene Mateesti, liberalul Ion Valerian Alexie, a anuntat miercuri ca a intrat in greva foamei in semn de protest fata de nevotarea bugetului de catre consilierii locali, dupa ce, la ultimele cinci sedinte, consilierii PSD fie nu au votat pentru proiectul referitor la buget, fie…

- Razvan Rentea in varsta de 34 de ani a intrat in greva foamei pe termen nelimitat. Barbatul nu a recunoscut niciodata ca si-a ucis bunica si parintii cu un ciocan de batut snitele, in schimb si-a modificat de mai multe ori declaratiile, pe masura ce procurorii aduceau noi probe, inclusiv imagini…

- Procurorii rusi au declansat, vineri, anchete in cazul tentativei de asasinat asupra Iuliei Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, si in privinta mortii suspecte a omului de afaceri Nikolai Gluskov, ambele evenimente avand loc in Marea Britanie, relateaza site-ul

- Politia britanica a anuntat vineri deschiderea unei anchete privitoare la moartea omului de afaceri rus Nikolai Gluskov, al carui cadavru a fost gasit luni in apartamentul sau din Londra, transmit Reuters si AFP. ''O ancheta pentru crima a fost lansata in urma rezultatelor post…

- Doi lideri sindicali din cadrul grupului de firme Telekom vor protesta incepand de vineri in Piața Victoriei prin greva foamei, aceștia acuzand conducerea de harțuirea angajaților și concedieri abuzive, in vreme ce reprezentanții statului sunt acuzați ca nu fac nimic in aceasta privința. Cei doi sunt…

- Trei sateni din Nadaș, județul Arad, au ajuns miercuri-dimineața in fața Tribunalului Olt, intrand in greva foamei. Satenii protesteaza impotriva unei sentințe pronunțate de Tribunalul Olt la inceputul lunii. Alaturi de cei trei sateni vor mai veni și alte persoane, ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, le-a raspuns, luni, sindicatelor din sistemul sanitar care ameninta cu declansarea grevei generale, ea spunand ca ar fi “o ipocrizie” sa inceapa protestele, in conditiile in care veniturile nete ale cadrelor medicale vor creste. “Stiu ca sunt nemultumiri, dar acel…

- Zece mineri au ajuns la limita rabdarii si au intrat miercuri in greva foamei chiar in fata sediului Complexului Energetic Oltenia. Ortacii erau nemultumiti ca salariile lor nu au mai crescut de zece ani, iar banii pentru armonizarea lefu...

- Oamenii care protesteaza, miercuri, in fata sediului CEO din Targu-Jiu fie sunt liberi, fie in concediu. "Suntem zece muncitori de la Cariera Rosiuta. Nemultumirea este neacordarea claselor de salarii. S-a promis ca salariile mici vor creste. Au crescut tot cele mari si cele mici au ramas…

- Curtea de Apel Alba Iulia a decis condamnarea definitiva a omului de afaceri Daniel Serghei Condratov, barbatul care a condus beat si a omorat o fata de 16 ani. Pedeapsa finala a omului de afaceri este de...

- Un complet de 5 judecatori a respins apelul DNA si a mentinut decizia de achitare data anterior de catre un alt complet de la Instanta suprema. Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta pe 31 ianuarie pentru aceste acuzatii. Potrivit DNA, pe 1 martie 2016, Orban l-a contactat pe omul de afaceri…

- Cei patru polițiști locali care ieri anunțau ca vor intra in greva foamei au renunțat la aceasta forma de protest. Aceștia au mers in aceasta dimineața la primarul municipiului, Marcel Romanescu și i-au expus nemulțumirile, solicitandu-i totodata edilului sprijin pentru aplanarea conflictelor de la…

- Patru polițiști locali din Targu Jiu au anunțat ca vor intra in greva foamei vineri, 23 februarie. Motivul este legat de faptul ca se simt harțuiți de conducerea Poliției Locale, care, spun aceștia, inventeaza abateri la locul de munca pentru ...

- Patru politisti locali din Targu Jiu ameninta ca vor intra in greva foamei. Este vorba de Stelian Mihu, presedintele sindicatului ProLex Gorj, si membrii de sindicat Adrian Serbanescu, Ionut Dutescu si Doru Totescu. Acestia spun ca a cres...

- Istoria se repeta, in cartierul Sannicolau Mic, acolo unde șoferii nu reușesc de ani buni sa scape de o groapa aflata in sensul giratoriu de la intersectia strazilor Flacara si Steagului. Deși este acoperita periodic de catre drumari, lucrarile par executate superficial, pentru ca dupa doua – trei…

- Jurnalistul Nelu Vasile Barbu a fost numit consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al premierului. Decizia, semnata de Viorica Dancila, a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Potrivit acesteia, Nelu Vasile Barbu va ocupa functia de consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al premierului.…

- Vasile Cotuna, unul dintre cei mai cunoscuti oameni de afaceri din Lugoj, este mai sarac cu aproximativ 200.000 de lei. Omul de afaceri lugojean si-a gasit locuinta sparta de hoti luni seara, cand, sustine el, se intorcea de la serviciu. ”Sunt suparat, va dati seama! Nu ti-e totuna sa vi de la lucru…

- Dupa ce ieri, consilierii municipali din orașul Balți, din partea Partidului Nostru au anunțat ca declara greva foamei, astazi, vicepreședintele partidului, Ilian Cașu, a postat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii cu aleșii locali cum și-au petrecut prima noapte de protest. „Aleșii locali…

- Show ieftin al consilierilor lui Usatîi, care au declarat ieri greva foamei. Deși au promis ca nu vor pune mâna pe mâncare pâna vineri, noaptea, aceștia au primit pungi pline cu produse alimentare, aduse de activiștii Partidului Nostru. Acest lucru rezulta dintr-un video…

- E prima zi de greva foamei la Balți. Consilierii municipal din fracțiunea Partidului „Partidul Nostru" au anunțat ieri greva foamei, acuzand Partidul Democrat de presiuni prin intermediul CNA-ului și Poliției.

- Fracțiunea consilierilor municipali ai Partidului Politic „Partidul Nostru” din Consiliul Municipal Balți declara ca, incepind cu ziua de astazi, va desfașura greva foamei, informeaza Provincial. Vicepreședintele PN, Elena Grițco, a spus ca decizia data a venit in urma represiunilor la care au fost…

- Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta, pe 31 ianuarie, pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Potrivit DNA, pe 1 martie 2016, Orban l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdareanu,…

- Anchetatorii gorjeni cer arestarea omului de afaceri Aurel Popescu, zis “Moroiu”. Barbatul, in varsta de 47 de ani, din Glogova a fost retinut aseara sub acuzatiile de spalare de bani si evaziune fiscala. Potrivit politistilor, barbatul, in calitate de administrator si reprezentant legal a doua societati…

- Procurorii din cadrul DNA Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Ioan Farcalau, fostul primar al comunei Peciu Nou, județul Timiș, pentru luare de mita. In rechizitoriul intocmit, procurorii au reținut faptul ca in perioada februarie 2014 – ianuarie 2015, inculpatul…

- Omul de afaceri Serghei Bunescu din Husi, unul dintre cei mai importanti ”jucatori” pe piata viticola din Romania, a fost condamnat joi, 28 decembrie, de Tribunalul Vaslui intr-un dosar de evaziune fiscala.