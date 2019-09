Stiri pe aceeasi tema

- Copiii lui Gheorghe Dinca au declarat, la audieri, ca in ziua in care a fost rapita Alexandra Maceșanu, pe 24 iulie, au trecut prin fața casei tatalui lor, fara a intra, și au vazut cand doi vecini au ieșit din curtea acestuia.Declarațiile au fost date atat de fiica monstrului din Caracal,…

- Un martor din dosarul crimelor de la Caracal si-a schimbat total declaratiile, scrie Antena 3. Vacarul care a spus in primele zile dupa disparitia Alexandrei ca tanara nu este moarta pentru ca a vazut mai...

- Alexandru Cumpanașu a publicat, pe Facebook, un raport oficial referitor la modul in care poliția și procuratura au intervenit pentru salvarea Alexandrei Maceșanu. Raportul arata ca anchetatorii știau inca din noaptea de 25 iulie, ora 01.00, ca telefonul de pe care Alexandra a sunat la 112 efectuase…

- Chiar in ziua cand s-a aflat despre tragedie, procurorul general Licu a spus inițial ca ”Gheorghe Dinca era suspect” in dosarul rapirii similare a altei fete, apoi a revenit pentru ca DIICOT a negat și iata ca aflam adevarul chiar din raportul oficial prezentat de MAI in fața CSAT. Exact ca in cazul…

- Politistul Vasilica Viorel Florescu, cel care a preluat apelul Alexandrei de la operatoarele 112, refuza sa mai vorbeasca despre cele intamplate. A trecut, la randul sau, prin tragedia pierderii unui copil in 2010, cand fetita sa nou-nascuta a ars la Maternitatea Giulesti. Spune, insa, ca din cazul…

- Mircea Badea a vorbit despre ancheta crimelor din Caracal, in cadrul emisiunii sale de la Antena 3. Jurnalistul considera ca Alexandra Maceșanu a fost strangulate. Mai mult, acesta este de parere ca lucrurile sunt mult mai complicate. „Lucrurile sunt foarte clare. Daca voiau sa o gaseasca, o faceau.…

- Alexandru Cumpanașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei, a venit cu noi detalii la Antena 3 despre cazul nepoatei sale ucise la Caracal.„Am ascultat cu mare greutate ce a spus procurorul-șef de la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt. Ne-a vorbit de viața unui om…

- Dosarul privind o posibila frauda la alegerile prezidențiale din 2009 a fost clasat, pe 1 februarie 2019, de Parchetul General. Acest dosar a fost cercetat timp de 10 ani, iar raportul Comisiei speciale din Parlament a fost ignorat.Raportul din Parlament avea peste 80 de pagini, in cadrul…