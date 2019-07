Avocatul suspectului de la Caracal, declarații de ultimă oră ”Este foarte mare locația. Și eu sunt impresionat de cat de mult este de cautat. Mai sunt și alte resturi de oase... mai este de cautat. Toate telefoanele din locuința au fost luate pentru cercetari. Trei telefoane, toate ale dansului. Eu sunt obligat sa cred in nevinovație. Prezumția de nevinovație funcționeaza pana cand va fi condamnat”, a precizat, avocatul Alexandru Bogdan in cadrul unor declarații de presa. - Știre in curs de actualizare - Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

