- Rusia l-a acuzat joi de spionaj pe fostul puscas marin american Paul Whelan, arestat la 28 decembrie, a relatat agentia de presa rusa Interfax, transmite Reuters. Serviciul federal de securitate rus (FSB) l-a arestat vineri pe Whelan sub banuiala de spionaj, dar nu a dezvaluit natura presupuselor sale…

- Administrația de la Washington cere explicații in cazul americanului arestat acum 2 zile la Moscova, sub acuzația de spionaj, care se afla in capitala Rusiei ca invitat la o nunta, dupa cum fratele americanului arestat. Paul Whelan, fost pușcaș marin ...

- American Paul Whelan, care a fost retinut la Moscova pe 28 decembrie pentru acuzatii de spionaj, a fost concedia din armata americana pentru furt in urma cu peste 10 ani, scrie The Washington Post, citand documente militare. Ambasadorul SUA l-a vizitat, ieri, in centrul de detentie pe Whelan si l-a…

- Statele Unite ridica tonul la ruși: administrația de la Washington cere explicații in cazul americanului arestat acum 2 zile la Moscova, sub acuzația de spionaj. Se afla in capitala Rusiei ca invitat la o nunta - așa declara fratele americanului arestat.

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a transmis miercuri ca Statele Unite cer eliberarea imediata a unui cetațeanul american, veteran al Marinei, reținut in Rusia in urma unei acuzații de spionaj in favoarea SUA, relateaza Reuters.De asemenea, secretarul de Stat a cerut explicații privind…

- Paul Whelan, arestat vinerea trecuta pentru spionaj la Moscova, este un fost puscas marin care se afla in Rusia pentru a participa la casatoria unui prieten si care nu are nimic sa i se reproseze, a declarat miercuri familia sa, citata de Reuters. Seful diplomatiei americane a cerut eliberarea imediata…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a anuntat luni retinerea la Moscova a unui cetatean american, identificat drept Paul Whelan, in momentul in care acesta realiza activitati de spionaj, informeaza EFE.''La 28 decembrie, agenti ai FSB au retinut la Moscova un cetatean…

