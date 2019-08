Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului prezinta miercuri raportul special in cazul Caracal! Institutia s-a sesizat din oficiu si a cerut lamuriri de la STS, ANCOM, Ministerul de Interne si Ministerul Comunicatiilor pentru identificarea problemelor care au dus la dispariția Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu, anunța…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, lanseaza un atac extrem de dur la adresa Avocatului Poporului, Renate Weber, dupa ce aceasta s-a opus legii care permite ridicarea mașinilor parcate neregulamentar in Capitala.Citește și: SONDAJ CURS - Romanii au urmarit in masa cazul Caracal: pe cine considera…

- In contextul pregatirii anului școlar 2019 - 2020, Ministerul Educației Naționale demareaza o serie de acțiuni de conștientizare menite sa creasca siguranța elevilor, atat in perimetrul unitaților de invațamant, cat și in exteriorul acestora, se precizeaza intr-un

- Extinderea retelei de iluminat, cresterea numarului camerelor video si a patrulelor Politiei Locale sunt cateva dintre masurile pe care municipalitatea din Suceava le va lua in scopul cresterii gradului de siguranta a cetateanului, pentru prevenirea unor tragedii de genul celor de la Caracal. ‘Ma gandesc…

- Luni, 29 iulie, Avocatul Poporului s a sesizat din oficiu in cazul Alexandrei, o fata de 15 ani care a fost rapita si ucisa dupa ce, intorcandu se de la meditatii, a urcat in masina unui barbat pentru a ajunge din Caracal in satul in care locuia, Dobrosloveni, deoarece nu exista nicio cursa de transport…

- Dupa ororile intamplate in "casa groazei" din Caracal, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si va intocmi un raport special referitor la "problemele de sistem" care au inlesnit-o, pentru evitarea unor situatii asemanatoare in viitor.

- Noi proteste, in diferite forme, sunt anunțate pe rețelele de socializare pentru duminica seara. Un prim miting ar urma sa se desfașoare de la ora 19.00, in Piata Revolutiei, in fata Ministerului de Interne.

- Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, a afirmat vineri ca a cerut un raport referitor la procedura urmata in cazul fetei ucise la Caracal si a precizat ca daca se dovedeste ca au fost intarzieri la interventie, cine este vinovat trebuie sa plateasca, indiferent ca este de la Politie sau de la…