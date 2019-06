Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului s a sesizat din oficiu si a demarat o ancheta urgenta in cazul fetitei luata cu mascatii din casa in care a crescut, dupa ce a fost adoptata de o familie din Statele Unite ale Americii. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 49 din Constitutia Romaniei,…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unei fete de 13 ani, din comuna Negomir, județul Gorj, care a ramas insarcinata cu un vecin de 63 de ani. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 49 din Constituția Romaniei privind protecția copiilor și a tinerilor. Conform relatarilor…

- Avocatul Poporului informeaza, miercuri, ca s-a sesizat din oficiu si efectueaza o ancheta la Centrul Rezidential de asistenta si integrare/reintegrare pentru persoanele fara adapost Sfanta Maria din Targoviste, in cazul unei fete, imobilizata in scaun cu rotile, care a nascut la 13 ani. Sesizarea din…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si efectueaza o ancheta in cazul unei eleve strivite de dulap, intr-o scoala din judetul Dambovita. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 49 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica si…

- Avocatul Poporului s a sesizat din oficiu in cazul unei eleve din localitatea Ovidiu, care a fost transportata in stare grava la spital, dupa ce a fost lovita de o colega. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 49 din Constitutia Romaniei privind protectia copiilor si a tinerilor. Reamintim…