Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de gripa a fost declarata oficial in Romania astazi, dupa ce Ministerul Sanatații a consultat datele puse la dispoziție de specialiștii Institutului de Sanatate Publica - bilanțul ultimei saptamani. Romania a trecut deja prin doua saptamani epidemice, iar dupa a treia saptamana epidemica consecutiv,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca nu stie inca daca va declara epidemie de gripa, asteptand datele de la Institutul de Sanatate Publica, acestea urmand sa fie disponibile cel mai probabil in cursul serii de marti. "Din punctul meu de vedere nu ar trebui sa fie un anunt foarte asteptat…

- Astazi s-ar putea sa fie declarata epidemie de gripa in Romania! Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, va susține marți, 29 ianuarie, de la ora 15.00, o conferința de presa in care va lamuri acest aspect. Pentru asta, autoritatile așteapta noile date de la Institutul de Sanatate Publica, despre numarul…

- FOTO – Arhiva Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, este asteptata sa decida marti, dupa publicarea datelor de la Institutul National pentru Sanatate Publica referitoare la gripa, daca declara sau nu epidemie de gripa in Romania. Numarul deceselor in acest sezon a ajuns deja la 47, transmite Mediafax.…

- Cel de-al 39-lea deces cauzat de gripa a fost confirmat sambata, potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Este vorba despre o femeie de 51 de ani, din judetul Prahova, cu antecedente medicale, nevaccinata impotriva gripei. Specialistii de la…

- Potrivit CNSCBT, un barbat in varsta de 40 de ani, din judetul Arges, confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat anti-gripal, a murit in 21 ianuarie. Acesta este cel de-al 35-lea deces cauzat de gripa inregistrat in acest sezon.…

- Doi oameni au murit deja la Constanta din cauza gripei. Cei doi barbati aveau 57, respectiv 60 de ani, nu erau vaccinati, iar primul nu avea alte afectiuni cunoscute. Institutul National pentru Sanatate Publica a declarat a doua saptamana epidemica la rand in Romania, Ministerul Sanatatii urmand sa…

- Epidemia de gripa este la un pas de a fi confirmata oficial, dupa cum reiese din datele furnizate de Institutul National de Sanatate Publica, dar si din recentele declaratii facute de Sorina Pintea, Ministrul Sanatatii. Astfel, in cele mai recente date oferite de Centrul National de Supraveghere si…