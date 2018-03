Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului a anuntat, joi, ca s-a sesizat din oficiu dupa ce in presa a fost prezentat cazul unui jurnalist infirm care isi ajuta fratele bolnav, ambii fiind persoane cu handicap grav carora le-a fost sistata indemnizatia.Potrivit unui comunicat al Avocatului Poporului transmis Agerpres,…

- Avocatul Poporului s a sesizat din oficiu in cazul unui jurnalist infirm, care isi ajuta fratele bolnav, ambii persoane cu handicap grav, carora le a fost sistata indemnizatia de handicap, ramanand fara venituri. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 50 din Constitutia Romaniei privind…

- Cazul umanitar al Cristinei Manea, tanara de 23 de ani din Pitesti care a murit dupa un cancer diagnosticat in ziua in care a devenit mamica, a strans din donatii peste 600.000 de lei, doar intr-o prima faza. Suma este de peste 20 de ori mai mare decat factura spitalizarii in Franta, neplatita la patru…

- Darius Valcov este judecat pentru doua infractiuni de luare de mita si trafic de influenta, iar procurorii DNA au stabilit ca in anul 2012 i-a pretins unui om de afaceri aproximativ 10% din sumele incasate de societatea acestuia de la Primaria Slatina. Dosarul fostului Ministru al Finatelor…

- Joi, 15 martie a.c., intre orele 10.00-14.00, reprezentantul institutiei Avocatului Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va fi prezent in municipiul Buzau, pentru a acorda audiente cetatenilor din judetul Buzau si pentru a primi petitii. Activitatea se va desfasura la sediul Institutiei Prefectului…

- “Avocatul Poporului efectueaza o ancheta la Primaria Comunei Ceanu Mare, judetul Cluj, care, de aproape doi ani, nu a solutionat dosarul de reconstituire a dreptului de proprietate al unui petent. Ancheta vizeaza posibila încalcare a art. 52 din Constitutia României privind dreptul…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in legatura cu absența vaccinului antirabic in spitalele din Calafat, Craiova și Slatina. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 34 din Constituție privind dreptul la ocrotirea sanatații. Sesizarea din oficiu este urmarea informațiilor difuzate…

- In 1992, o tanara de 19 ani naștea un copil la maternitatea din Pitești. De atunci, ea nu și-a vazut niciodata copilul, crezand ca bebelușul este mort. Adevarul este unul mult mai sumbru, ieșit la iveala dupa 26 de ani de tacere și tristețe.

- Parlamentul European a votat rezolutia care propune activarea articolului 7 al Tratatului UE pentru Polonia, majoritatea europarlamentarilor sustinand sactionarea Varsoviei. Aproape toti eurodeputatii PSD au votat impotriva sanctionarii Poloniei, desi familia lor politica stabilise un vot „pentru“.…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca Executivul european nu intentioneaza sa propuna activarea Articolului 7 în cazul României si a încurajat autoritatile române sa aplice recomandarile din

- Administratia Nationala a Penitenciarelor face demersuri pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante din sistem - Rezultatul Recomandarii formulate de catre Avocatul Poporului Administratia Nationala a Penitenciarelor a anuntat efectuarea unor demersuri potrivit carora intr-o prima etapa vor fi…

- Parlamentarii PSD Florin Iordache, Eugen Nicolicea si Serban Nicolae au depus la inceputul lunii un proiect de lege care modifica legea privind Avocatul Poporului, prin care ofera institutiei condusa de Victor Ciorbea privilegii financiare suplimentare - cumularea pensiei speciale, la nivel de judecator…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat in ceea ce priveste declaratiile premierului Viorica Dancila - care i-a numit ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'' -, sefa Executivului urmand sa fie citata pentru audieri marti, a declarat presedintele CNCD, Asztalos...

- De cateva luni, Remus Stefan, un cunoscut ziarist din Pitesti, traieste intr-o camera de hotel impreuna cu fratele bolnav de schizofrenie paranoida. El insusi o persona cu infirmitati, Remus este un luptator. Nu s-a plans niciodata ca a plecat in viata cu sanse nedrepte, dar cand vine vorba de fratele…

- Dupa ce un locuitor al satului Ghidighici a postat pe un site de socializare despre starea deplorabila in care se afla autobuzele ce transporta pasageri din localitate, Ministerul Economiei și Infrastructurii a venit cu o reacție. „In rezultatul acțiunilor de control, inspectorii ANTA au identificat…

- Avocatul Poporului (AP) a anuntat miercuri ca s-a sesizat din oficiu si efectueaza o ancheta in cazul unui elev nevazator de la Colegiul National Alexandru Ioan Cuza din Ploiesti, care nu este lasat sa intre in scoala impreuna cu insotitorul legal. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si efectueaza…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui sportiv din Brașov care a fost diagnosticat cu cancer și a primit tratament in Franța. Sportivul susține ca in ciuda documentelor depuse, Casa Județeana de Asigurari de Sanatate a refuzat sa ii deconteze tratamentul. Avocatul Poporului s-a sesizat…

- PNL va cere Avocatului Poporului sa atace la CCR Ordonanta nr.3/2018, „data de Guvern pentru a carpi prostiile” facute prin actele normative care au modificat Codul Fiscal, a declarat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban, precizand ca decizia a fost luata in cadrul Biroului executiv al partidului.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii sesizeaza Avocatul Poporului in vederea atacarii la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a Ordonantei 3/2018. "Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a Ordonantei 3, care a fost data de Guvern pentru a…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectueaza, prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detenție și Domeniul armata, poliție, justiție, penitenciare, o ancheta in cazul gardienilor de la Penitenciarul Spital București Rahova, care ar fi maltrat deținuți. Sesizarea din oficiu…

- Cazul celor patru pușcariași-pacienți care aduc acuzații extrem de grave unor gardieni despre spun ca i-ar fi batut pe durata mai multor ani, a intrat și in atenția Avocatului Poporului. Instituția a anunțat ca s-a autosesizat și ca va face, conform competențelor, propria ancheta care va viza chiar…

- Ancheta este efectuata prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detentie si Domeniul armata, politie, justitie, penitenciare. "Sesizarea din oficiu si ancheta vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 34 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate fizica…

- Avocatul Poporului anunta ca s-a sesizat din oficiu și efectueaza, prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detenție și Domeniul armata, poliție, justiție, penitenciare, o ancheta in cazul gardienilor de la Penitenciarul Spital București Rahova, care ar fi maltrat deținuți. Potrivit unui…

- Avocatul Poporului va cere o ancheta pentru a afla ce s-a intamplat in cazul copilului externat in coma din spital, la Oradea. Victor Ciorbea vrea sa știe care este situația acum și daca se respecta drepturile pacientului și interesul superior al copilului.

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui elev din orașul Constanța, agresat in școala de catre mamele unor copii. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 49 din Constituția Romaniei privind protecția copiilor și a tinerilor. Cotidianul Replica de Constanța a publicat, in…

- Potrivit unui comunicat al AP, sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a unor prevederi din Constitutia Romaniei privind protectia copiilor si a tinerilor. Mass-media a relatat ca politistii constanteni fac cercetari in aceasta cauza, dupa ce, pe 30 ianuarie, politistii Sectiei 3 au…

- Avocatul Poporului (AP) s-a sesizat din oficiu in cazul elevului agresat de mamele unor copii in incinta Scolii Gimnaziale nr 28 "Dan Barbilian" din Constanta. Citeste si: Ministrul Negrescu da SEMNALUL: 'Romania, in contextul potrivit pentru a adera la Spatiul Schengen'Potrivit…

- Avocatul Poporului (AP) s-a sesizat din oficiu in cazul elevului agresat de mamele unor copii in incinta Scolii Gimnaziale nr 28 "Dan Barbilian" din Constanta. Potrivit unui comunicat al AP, sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a unor prevederi din Constitutia Romaniei privind…

- Avocatul Poporului s a sesizat din oficiu in cazul unui elev din orasul Constanta, agresat in scoala de catre mamele unor copii. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 49 din Constitutia Romaniei privind protectia copiilor si a tinerilor.Va reamintim, la data de 30 ianuarie a.c., politistii…

- In cazul soarecilor femele nu au fost depistate legaturi intre radiatiile telefoanelor mobile si aparitia vreunui tip de tumora, relateaza presa internationala. Potrivit datelor din studiul dat publicitatii vineri, expunerea la nivelurile de radiatii a fost egala sau mai mare fata de nivelul…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectueaza o ancheta, prin Biroul Teritorial Suceava, la Spitalul Județean de Urgența Sf. Ioan cel Nou din Suceava, in legatura cu decesul unei femei in respectiva unitate sanitara. Sesizarea din oficiu și ancheta vizeaza posibila incalcare a art. 22 și art.…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a demarat o ancheta in cazul gravidei din Neamț care a decedat dupa ce a fost plimbata in patru spitale. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a deschis o ancheta in cazul femei gravide de la Spitalul Municipal Roman care a decedat dupa ce a fost plimbata…

- Potrivit unui comunicat remis ȘTIRIPESURSE.RO, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și va efectua o ancheta in cazul decesului unei femei gravide la Spitalul Municipal Roman, județul Neamț.Postul de televiziune DIGI 24 a difuzat in data de 10 ianuarie 2018 un reportaj in care era semnalat…

- Primaria municipiului Aiud aduce la cunoștința cetațenilor ca, incepand cu luna ianuarie 2018, cuantumul indemnizatiei lunare pentru persoanele cu handicap grav este de 1163 lei. Indemnizația a fost stabilita in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea…

- Buzoienii care vor sa se adreseze reprezentantului institutiei Avocatului Poporului – Biroul teritorial Ploiesti au ocazia sa o faca in cursul zilei de joi, 18 ianuarie, intre orele 10:00 – 14:00. Reprezentantul institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va fi prezent in municipiul…

- PSD este din nou la mâna lui Klaus Iohannis. Presedintele declara ca daca social democratii nu sunt în stare sa guverneze, nu va mai numi un alt premier de la PSD. În acest moment, conform Constitutiei, Guvernul poate avea un premier interimar pentru cel mult 45 de zile,…

- Prima audienta din acest an acordata buzoienilor de Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va avea loc joi, 18 ianuarie, intre orele 10,00 – 14,00, cand reprezentantul institutiei va fi prezent in municipiul Buzau, pentru a acorda discuta cu cetatenii din judetul Buzau si va primi petitii.…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și monitorizeaza modul de soluționare a cazului semnalat de presa privind decesul unui bebeluș la doua zile de la naștere, in Spitalul Cuza Voda din Iași Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, a inițiat o serie de demersuri și monitorizeaza modul…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul bebelusului decedat la finele anului trecut la Spitalul "Cuza Voda" din Iasi, potrivit unui comunicat de presa remis, miercuri, AGERPRES. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, a initiat o serie de demersuri si monitorizeaza modul…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si monitorizeaza modul de solutionare a cazului semnalat de presa privind decesul unui bebelus la doua zile de la nastere, in Spitalul Cuza Voda din Iasi Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, a initiat o serie de demersuri si monitorizeaza modul de solutionare…

- Avocatul Poporului (AP) s-a sesizat din oficiu in legatura cu informatiile aparute in spatiul public privind posibila incetare a activitatii centrului de ingrijiri paliative Carl Wolff din Sibiu, fiind invocat articolul 34 din Constitutia Romaniei referitor la dreptul la ocrotirea sanatatii. Citeste…

- Cuantumul sprijinului financiar acordat persoanelor cu handicap a fost majorat de la 1 ianuarie 2018, urmand ca a doua majorare sa aiba loc tot anul acesta, de la 1 iulie, potrivit unei Ordonanțe de Guvern intrata in vigoare. Potrivit acestui act normativ, persoanele adulte cu handicap…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, 5 ianuarie, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, prin care se infiinteaza Avocatul Copilului, care se va ocupa exclusiv de protectia drepturilor copilului. „Domeniul…

- „Cantaretul cu patru rinichi” – asa cum a fost promovata in 2009 stirea despre transplantul pe care Mihai Lucan i l-a facut artistului Victor Socaciu este un nou exemplu privind neregulile grave din sistemul de transplant romanesc. „Un astfel de transplant, in care sunt donati doi rinichi de copil…