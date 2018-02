Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui sportiv din Brașov care a fost diagnosticat cu cancer și a primit tratament in Franța. Sportivul susține ca in ciuda documentelor depuse, Casa Județeana de Asigurari de Sanatate a refuzat sa ii deconteze tratamentul. Avocatul Poporului s-a sesizat…

- Judecatoria Constanta arata in motivarea deciziei prin s-a dispus arestul la domiciliu in cazul celor trei femei care au agresat un elev al scolii nr 28, chiar pe holurile institutiei, ca gravitatea faptei nu a impus arestarea preventiva a acestora, asa cum ceruse procurorul de caz.

- Povestea copilului dat afara din spital in coma a emoționat și revoltat toata țara. Dupa ce TVR a facut public acest caz, baiatul a fost adus din casa parinților lui din Oradea și adus intr-un spital din București, unde este ingrijit tot timpul de o echipa de medici și

- Inspectoratul scolar judetean Maramures a demarat o ancheta la scoala gimnaziala "Lucian Blaga" din Baia Mare, dupa ce mai multi parinti au reclamat faptul ca la ultimele sedinte li s-au cerut diverse sume de bani pentru a achizitiona un sistem de supraveghere video in valoare de 50 de mii de lei.…

- Tanarul din cartierul clujean Maraști, gasit in agonie la baza unui bloc de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, s-a sinucis. Ancheta polițiștilor a scos la iveala faptul ca baiatul de 18 de ani era suparat pe viața. Inainte de a se arunca in gol de la peste 30 de metri inalțime, etajul 11, sinucigașul…

- Mama unui copil nevazator din Prahova lupta sa fie acceptata la orele de curs, alaturi de fiul sau. Initial, reprezentantii scolii au fost de acord cu prezenta ei, apoi au refuzat-o, motivand ca “ceilalti copii nu-si pot trai adolescenta”. Inspectoratul Judetean Scolar trebuie sa gaseasca o solutie.…

- Situație incredibila pentru un elev nevazator din Ploiești. Deși legea ii permite sa aiba un insoțitor permanent la liceu, colegii și profesorii ii refuza acest drept pe motiv ca mama acestuia ii deranjeaza la ore și le face observații.

- Avocatul Poporului va cere o ancheta pentru a afla ce s-a intamplat in cazul copilului externat in coma din spital, la Oradea. Victor Ciorbea vrea sa știe care este situația acum și daca se respecta drepturile pacientului și interesul superior al copilului.

- Caz grav de discriminare intr-un liceu din Ploiesti. Un elev orb nu mai este lasat sa intre in scoala cu mama ca si insotitor. Femeia are acest drept legat, iar adolescentul nevazator a...

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui elev din orașul Constanța, agresat in școala de catre mamele unor copii. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 49 din Constituția Romaniei privind protecția copiilor și a tinerilor. Cotidianul Replica de Constanța a publicat, in…

- Femeile au fost prezentate, joi dupa-amiaza, Judecatoriei Constanta cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, iar instanta a decis arestarea lor la domiciliu pentru aceeasi perioada. Ele sunt acuzate de comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea linistii publice.…

- Masura dura dupa episodul violent dintr-o unitate de invatamant constanteana, raportat la politia din orasul de la malul marii. Este vorba despre cazul baiatului caruia i s-a aplicat o “corectie” chiar pe holul scolii, in urma cu doua zile. Cele trei femei cercetate in cazul agresiunii au fost retinute…

- Dupa ce au socat o tara intreaga cu cruzimea de care au dat dovada, agresand un elev de 14 ani, cele trei mame din Constanta au fost retinute pentru 24 de ore. Ele sunt acuzate de lovire si tulburarea linistii publice, potrivit News.ro. Scenele violente au avut loc pe holul Scolii Gimnaziale numarul…

- Politistii au fost sesizati chiar de directorul scolii unde s-a intamplat incidentul. Copilul batut se va prezenta miercuri, 31 ianuarie, la Serviciul de Medicina Legala pentru a i se elibera certificat medico-legal.

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectueaza o ancheta, prin Biroul Teritorial Suceava, la Spitalul Județean de Urgența Sf. Ioan cel Nou din Suceava, in legatura cu decesul unei femei in respectiva unitate sanitara. Sesizarea din oficiu și ancheta vizeaza posibila incalcare a art. 22 și art.…

- Avocata familiei Aurei Ion, tanara care a murit, alaturi de pilotul Adrian Iovan, in accidentul aviatic din Muntii Apuseni, din 2015) a transmis o scrisoare deschisa procurorului general Augustin Lazar in care sustine ca ancheta procurorilor prezinta abateri si nereguli. Si familia politistului Gigina…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a demarat o ancheta in cazul gravidei din Neamț care a decedat dupa ce a fost plimbata in patru spitale. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a deschis o ancheta in cazul femei gravide de la Spitalul Municipal Roman care a decedat dupa ce a fost plimbata…

- Conform unui comunicat al Avocatluui Poporului, ancheta a fost demarata dupa ce in data de 10 ianuarie au fost difuzate, la Digi 24, informatii privind decesul unei tinere, gravida in 21 de saptamani, dupa ce a fost "plimbata" in patru spitale. Conducerea Spitalului Municipal Roman, unitatea…

- Potrivit unui comunicat remis ȘTIRIPESURSE.RO, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și va efectua o ancheta in cazul decesului unei femei gravide la Spitalul Municipal Roman, județul Neamț.Postul de televiziune DIGI 24 a difuzat in data de 10 ianuarie 2018 un reportaj in care era semnalat…

- Politistii din Dambovita au deschis, luni, un dosar penal in cazul unui cadru didactic care a mers la scoala fiind bolnav de TBC. Testarea a iesit pozitiva in cazul a 3 elevi, motiv pentru care politistii vor sa afle daca femeia stia ca este bolnava sau nu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și monitorizeaza modul de soluționare a cazului semnalat de presa privind decesul unui bebeluș la doua zile de la naștere, in Spitalul Cuza Voda din Iași Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, a inițiat o serie de demersuri și monitorizeaza modul…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul bebelusului decedat la finele anului trecut la Spitalul "Cuza Voda" din Iasi, potrivit unui comunicat de presa remis, miercuri, AGERPRES. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, a initiat o serie de demersuri si monitorizeaza modul…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și intreprinde demersuri in legatura cu informațiile din presa privind posibila incetare a activitații centrului de ingrijiri paliative Carl Wolff din Sibiu Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in 19 decembrie 2017 și intreprinde demersuri in legatura…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la absența imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania, semnalata de catre mass-media. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22, art. 34 și art. 49 din Constituția Romaniei privind dreptul la viața și la integritate fizica…

- Despre tanara mama, decedata in Maternitatea Spitalului Județean Piatra-Neamț, la 30 de ore dupa naștere, s-a scris in toata presa, inclusiv in cea naționala. Direct sau voalat s-au formulat acuzații la adresa medicilor care ar fi trebuit sa intervina imediat pentru a o salva. Unul este dr. Cosmin Rugina,…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui barbat care a murit dupa ce a fost atacat de un porc mistreț și dupa semnalarea de catre presa a mai multor cazuri de atacuri ale porcilor mistreți asupra oamenilor sau gospodariilor Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la cazul unei femei care a decedat la 12 ore de la nastere, in Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la cazul, relatat de catre mass-media, al unei femei din Piatra Neamt care a murit dupa aproximativ…

- Aceste recomandari au fost emise dupa ce Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, urmare a unui articol aparut in presa locala in 13 aprilie, in care se relata ca o fetita de cinci ani care frecventeaza grupa mijlocie a unei gradinite din Slatina a cazut de la etajul I al cladirii in care functioneaza…

- ”Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui barbat de 43 de ani din Corabia, decedat in ambulanta, in drum spre spital. Rudele sale sustin ca ambulanta nu era dotata corespunzator cu defibrilatoare si nu avea medic. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 34…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui barbat de 43 de ani, din Corabia, decedat in ambulanta, in drum spre spital, potrivit unui comunicat al institutiei, remis luni Agerpres. Sesizarea din oficiu vizeaza o posibila incalcare a dreptului la viata si integritate fizica si a dreptului…

- CCR a respins sesizarea depusa de catre presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu in legatura cu Dosarul Belina, privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern.

- O decizie a Curtii Constitutionale in cazul sesizarii lui Calin Popescu-Tariceanu referitoare la ancheta DNA legata de modul in care au fost adoptate in Guvern hotararile referitoare la insula Belina este asteptata joi.

- Avocatul Poporului (AP) a anunțat vineri ca s-a sesizat din oficiu in legatura cu retragerea de pe piața a medicamentului Trileptal, folosit in tratarea epilepsiei, fiind posibila o incalcare a Constituției. "Avocatul Poporului, prin Biroul Teritorial Pitești, s-a sesizat din…

- Avocatul Poporului, prin Biroul Teritorial Pitești, s-a sesizat din oficiu in legatura cu retragerea de pe piața a medicamentului Trileptal 300 mg/600 mg (substanța activa OXCARBAZEPINUM), folosit in tratarea epilepsiei. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 34 și art. 52…