Stiri pe aceeasi tema

- Franta trebuie sa-si protejeze propriile sale interese si locurile de munca oricare ar fi conditiile fuziunii dintre Renault si Fiat, chiar daca participatia detinuta de stat la Renault va fi automat redusa, a afirmat ministrul de Finante, Bruno Le Maire, transmite Reuters. Guvernul de la…

- "Franta se opune, in principiu, in orice moment si oriunde pedepsei cu moartea" si ambasada Frantei in Irak "face demersurile necesare pe langa autoritatile irakiene pentru a le reaminti aceasta pozitie constanta", se arata intr-un comunicat difuzat de Ministerul de Externe.Trei francezi…

- Bunicii a doi copii de origine franceza care se afla in Siria impreuna cu mama lor, arestata pentru ca s-ar fi alaturat gruparii teroriste Stat Islamic (ISIS), au reclamat autoritațile de la Paris la CEDO pentru ca au refuzat sa ii primeasca in țara, potrivit France 24, potrivit mediafax.Citește…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a primit vineri o delegatie a fortelor arabo-kurde angajate in Siria in lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) si i-a dat asigurari in legatura cu continuarea sprijinului Frantei, in timp ce fortele respective sunt ingrijorate de scaderea mobilizarii internationale…

- Douasprezece ambasade ale mai multor state - parteneri internationali si aliati ai Romaniei -, printre care Franta, SUA si Germania, isi "exprima ingrijorari cu privire la statul de drept" din tara noastra si solicita partilor implicate in elaborarea de ordonante de urgenta in domeniul Justitiei…

- Politistii israelieni au arestat 3 barbati, acuzati ca au obtinut in mod fraudulos 8 milioane de euro de la un om de afaceri. Cei trei au pretins ca fac parte din echipa ministrului francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, iar unul dintre indivizi sustinea ca este chiar oficialul insusi. Suspectii…

- Simona Halep a plecat, sâmbata dimineața, în SUA, acolo unde va participa în perioada urmatoare la Indian Wells și Miami Open, turnee de categorie Premier Mandatory. Numarul doi WTA nu si-a fixat un obiectiv clar pentru cele doua competiții, însa a precizat ca prioritar în…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a aparat miercuri folosirea lansatoarelor ''flash-ball'' (LBD, care proiecteaza gloante neletale de cauciuc de calibrul 40 mm pana la o distanta de 50 de metri) de catre fortele de ordine din Franta, dupa apelul Consiliului Europei la suspendarea utilizarii…