Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului a transmis, vineri, ca este de acord cu ideea ca ordonantele de urgenta ale Guvernului sa poata fi atacate in contencios constitutional si de catre alte autoritati. Victor Ciorbea a transmis ca o astfel de posibilitate ar intari ”functionarea democratica a institutiilor si implicit…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca temele propuse de președintele Klaus Iohannis pentru referendum sunt fundamentale pentru evoluția societații romanești. ”Fiecare roman care s-a saturat de PSD, care s-a saturat sa fie condus de hoții care au jefuit Romania, care s-a saturat ca in fruntea…

- Intr-o declarație de presa, din data de 21 februarie 2019, Avocatul Poporului a facut referire privind numarul persoanelor cu dizabilitați din Romania, declarație catalogata ca fiind ofensatoare pentru aceasta categorie de persoane, de catre diverși actori ai vieții publice. "Avem, har Domnului, destule…

- Sunt parlamentari, senatori și deputați, care, chiar dupa mai multe mandate de parlamentarism, sunt de acord cu Ordonanțele de Urgența ale Guvernului, sugerand astfel ca rolul lor de membri ai Legislativului poate fi cu ușurința preluat de Executiv, de Guvern, susținand ca astfel se scurteaza traseul…

- Uniunea Salvati Romania (USR) a solicitat, joi, Avocatului Poporului sa sesizeze CCR in privinta recentei ordonante pe justitie. O delegatie a formatiunii s-a deplasat la institutia condusa de Victor Ciorbea pentru a depune solicitarea. "Am avut o intalnire de aproape o ora cu Avocatul Poporului. I-am…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, nu i-a convins, luni, pe parlamentarii din comisiile juridice sa majoreze bugetul instituției pe 2019, acesta plangandu-se ca este atacat ca nu are „activitate mai intensa” in condițiile in care nu are banii necesari sa faca angajari.Potrivit propunerii…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis o contestație la CCR cu privire la o lege ce interzice orgnizarea unui referendum odata cu alegerile parlamentare sau europarlamentare. Radu Tudor amintește ca Romania ”a mai avut un referendum organizat in același timp cu alegerile europarlamentare și…