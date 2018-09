Stiri pe aceeasi tema

- La depunerea semnaturilor vor participa reprezentanții USR Cluj și coordonatori neafiliați politic ai inițiativei cetațenești. Saptamâna trecuta, USR Cluj a depus peste 33.000 de semnaturi adunate din municipiu pentru campania “Fara penali în functii publice”.…

- In cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Ilfov (CJI), convocata pentru data de 22.08.2018 a fost aprobata rectificarea bugetului local pe anul 2018, bugetul capitolului ”Autoritați executive” fiind diminuat cu un milion de lei, banii fiind trecuți la bugetul capitolului ”Alte servicii…

- Dupa donatia generoasa facuta, in primavara acestui an de catre Primaria Oradea, care a alocat 50.000 de euro pentru continuarea lucrarilor de reabilitare a Casei Memoriale “Iuliu Maniu” de la Badacin, o noua institutie din “vecini” se pregateste sa vina in sprijinul proiectului. Liberalul Adrian Cozma…

- Croația a facut un turneu mondial de vis, ajungand pana in finala, unde a pierdut in fața Franței, 2-4. Naționala lui Zlatako Dalici va recurge la un gest superb și va dona toate bonusurile primite pentru calificarea in finala Mondialului, aproximativ 21 de milioane de lire, copiilor defavorizați. ...

- Scrisoare deschisa adresata domnului Ministru al Culturii George Ivașcu Guvernului Romaniei, Domnului George Ivașcu, Ministrul Culturii și Identitații Naționale Domnule Ministru, Ma numesc Marius Andrei și in februarie 2015 contribuiam pentru prima data la campania de strangere de fonduri “Salvați istoria…

- Un grup de credinciosi, din parohia greco-catolica Bocsa, impreuna cu parohul lor, Orest Nichita, au „refacut”, pe jos, drumul pe care Simion Barnutiu – marele om politic care a facut liceul la Carei, il parcurgea atunci cand mergea la Badacin, pentru a-si vizita sora. Evenimentul – in memoria istoricului…

- Superstarul din naționala Franței Kylian Mbappe (19 ani) iși va dona toate bonusurile financiare pe care le va primi la acest Mondial unei fundații umanitare. Potrivit L'Equipe, atacantul lui PSG nu vrea sa se foloseasca deloc de banii primiți din partea Federației Franceze, luand decizia de a dona…