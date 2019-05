Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiarii de la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul in Dificultate (CSCCD) Targu-Carbunești, din subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, au sarbatorit Ziua Internaționala a Copilului alaturi de reprezentanții Casei Județene de…

- Avocatul Poporului solicita Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Sector 1 sa ia masuri prin care sa determine parintii a doi copii sa accepte sa-i trimita din nou la scoala. "Recomandarea este urmarea demersurilor realizate de catre Avocatul Poporului, dupa primirea…

- Copiii și adulții gazduiti in centrele rezidențiale aflate in structura Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Alba vor participa la slujbele religioase oficiate cu ocazia Sarbatorilor Pascale si vor ajuta, dupa posibilitati, la pregatirea mesei de sarbatoare. Acestia…

- Pregatirile speciale, care se fac de regula in preajma sarbatorilor, sunt in linie dreapta in toate centrele subordonate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj. Spatiile de cazare si masa sunt supuse unui proces de igienizare specific ...

- O femeie de 75 de ani a murit, joi dupa-amiaza, in parcarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Alba, in timp ce aștepta evaluarea pentru un dosar de incadrare in grad de handicap. Potrivit IPJ Alba, femeia aștepta in parcarea instituției evaluarea unui dosar pe care…

- Centrul Comunitar de Servicii pentru Copii cu Dizabilitați Focșani, structura aflata in subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea, va marca, in data de 2 aprilie, Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului, printr-o serie de activitați de socializare,…