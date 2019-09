Avocatul Poporului descinde în 7 spitale de psihiatrie Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și va demara, in urmatoarele doua saptamani, o investigație la mai multe spitale de psihiatrie din țara, printre care și cel de la Sapoca unde un barbat a atacat 13 pacienți cu un stativ, dintre care șase au decedat, potrivit Mediafax. Citește și: SURSE - Romania va primi Transporturile in noua echipa de comisari europeni . „Ca urmare a recentelor incidente petrecute in cateva spitale psihiatrice, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și va efectua, in urmatoarele saptamani, o serie de investigații in mai multe spitale de profil din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

