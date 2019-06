Avocatul Poporului cere lamuriri Politiei Romane in legatura cu moartea politistului din judetul Timis

Avocatul Poporului s a sesizat din oficiu si solicita lamuriri Inspectoratului General al Politiei Romane in legatura cu tragicul incident, in care un politist a fost impuscat mortal de catre un urmarit general. Avocatul Poporului solicita IGPR sa comunice urmatoarele: daca au fost dispuse verificari in legatura cu faptele petrecute si daca in urma verificarilor efectuate s au constatat disfunctionalitati in organizarea misiunii; daca agentii de politie implicati in misiune au fost instruiti cu ...