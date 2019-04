Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 25 aprilie 2019, ora 10:47 – Managerul Spitalului de Boli Infectioase ‘Sfanta Parascheva’ din Iasi, Carmen Dorobat, a declarat, joi, ca a fost confirmata infectia cu bacteria meningococica in cazul fetei de 15 ani, care a murit la cateva ore dupa ce a fost adusa de la Vaslui in stare grava.…

- UPDATE ora 15:00 – A aparut un nou caz grav de meningita. Este vorba despre o adolescenta din Vaslui internata in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Fata, care provine dintr-un centru al Directiei pentru Protectia Copilului, a fost adusa ieri la spitalul judetean din Vaslui fiind…

