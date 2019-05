Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului a formulat o acțiune in contencios administrativ prin care solicita, pe de o parte, obligarea orașului Bragadiru sa efectueze operațiunea de scoatere din evidențele sale fiscale a unui bun imobil (teren și construcție), situat in satul Buda, județul Ilfov, și pe de alta parte, obligarea…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a precizat astazi ca vor fi respectate deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) privind Legea Pensiilor și vor fi puse in aplicare, in termenul cel mai scurt. "Acum s-a publicat motivarea. Am citit-o si eu rapid. Noi respectam deciziile Curtii Constitutionale…

- 'Acum s-a publicat motivarea. Am citit-o si eu rapid. Noi respectam deciziile Curtii Constitutionale si in termenul cel mai scurt vom pune in aplicare. Procedura in care va trece prin Parlament se va stabili in Biroul permanent al Camerei sau in Biroul reunit. Am discutat cu presedintele Camerei…

- „Sunt la a cincea adeverinta. Inteleg ca nu exista un angajament. O sa ma duc sa vad ce e la instanta si o sa am o pozitie publica legata de dosar", a spus Traian Basescu, intrebat despre procedura declansata de CNSAS. CNSAS face precizari legate de procedura, in cazul dosarului privind stabilirea calitatii…

- "Societatea Oltchim SA informeaza actionarii si pe cei interesati despre solutia instantei publicata pe site-ul portal.just.ro, la termenul din 8 mai 2019, in dosarul de insolventa nr. 887/90/2013 aflat pe rolul Tribunalului Valcea, respectiv: Instanta admite cererea formulata de consortiul de administratori…

- Decizia Tribunalului Gorj in privinta dosarului lui Darius Valcov. Cererea de declinare a competentei, respinsa Dosarul in care Darius Valcov este acuzat de instigare la dare si luare de mita va fi judecat in continuare la Tribunalul Gorj, instanta respingand, marti, cererea avocatului sau, care este…

- Zilnic se gaseste cate un sofer sau doi care blocheaza accesul in parcarea aflata in proximitatea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara din Arad. Zona in care acestia isi lasa masinile cat timp au… o treaba este singura prin care se poate intra/iesi in/din parcare. Astfel, conducatorii…

- Primarul din Huși, Ioan Ciupilan, a fost obligat de instanța sa plateasca unei consiliere locale 3.000 de euro daune morale, dupa ce, intr-o ședința de Consiliu Local din toamna anului trecut, i s-a adresat cu apelative precum "nesimțita" și "animala dracului". Atunci cand a intentat procesul, femeia…