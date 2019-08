Dănuț Pop: Prezidențiabilul Barna își dă arama pe față

Președintele PER, Dănuț Pop, susține că Dan Barna nu întelege Constituția și că acesta are alte scopuri.''Eu am mai scris ca Dan Barna nu intelege Constitutia, dar se pare ca in realitate, baiatul asta pare sa aiba si alte scopuri. Zilele trecute afirma ca "Forțele de ordine… [citeste mai departe]