- Avocatul Poporului examineaza prevederile Codului administrativ continute in OUG 57/2019, iar concluziile analizei de constitutionalitate vor fi comunicate atat petentilor, cat si societatii civile. Potrivit unui comunicat de presa citat de Agerpres, Avocatul Poporului a primit, pana in prezent,…

- Legea, care fusese adoptata de Senat, in calitate de camera decizionala, pe 18 februarie, a fost contestata de presedintele Klaus Iohannis in luna martie, cand a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ de modificare si completare a Legii administratiei…

- USR reclama in primul rand absenta urgentei care sa justifice adoptarea Codului administrativ prin OUG. De asemenea, USR mentioneaza ca, spre exemplu, proiectele de legi prin care se instituiau pensii pentru alesii locali au fost deja declarate neconstitutionale.

- USR a depus, joi, la Avocatul Poporului solicitarea pentru sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la ordonanta de urgenta de adoptare a Codului administrativ.Citește și: Situatie tensionata la ICCJ: Presiuni asupra judecatorului care trebuie sa decida redeschiderea dosarului unui membru…

- Uniunea Salvati Romania va depune, joi, o sesizare prin care ii solicita Avocatului Poporului sa conteste la Curtea Constitutionala ordonanta de urgenta privind Codul administrativ, anunta senatorul USR Florina Presada. "Joi dimineata voi merge la Avocatul Poporului pentru a depune sesizarea…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, marti, cu privire la modul in care s-a desfasurat procesul de votare in diaspora. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si va solicita informatii de la autoritatile implicate in legatura cu modul in care s-a desfasurat votul in diaspora, cu ocazia alegerilor…

- „Astazi (joi - n.r), PNL a depus la CCR o sesizare de neconstituționalitate pe cele doua Coduri votate ieri in Parlamentul Romaniei. Sesizarea e depusa impreuna cu USR. Votul dat ieri in Parlamentul Romaniei pe cele doua Coduri reprezinta o forma de amnistie mascata a marilor infractori. Daca romanii…