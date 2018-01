Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat cazul politistului suspectat de pedofilie la Digi 24 tv si a concluzionat in stilul deja consacrat ca pe langa violul comis asupra victimelor neputincioase s-a mai comis un viol la adresa statutului de politist in Romania, prin neimplicarea colegilor lui…

- Barbatul care ar fi agresat vineri dimineata doi minori, intr-un lift al unui bloc din cartierul Drumul Taberei, este agent al Brigazii Rutiere. Barbatul in varsta de 45 de ani ar fi fost recunoscut de colegii sai, dupa ce acestia au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere. Agentul de Politie,…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost retinut luni pentru 24 de ore, dupa mai multe ore de audieri, informeaza news.ro.El a fost prins de politisti luni dimineata. Agresorul este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la…

- Astazi, 8 ianuarie, purtatorul de cuvant al MAI, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, a susținut o declarație de presa. Redam in continuare conținutul acesteia: ‘Timp de 48 de ore, conducerea MAI a evitat sa intervina și sa comenteze in vreun fel stadiul investigației pentru prinderea agresorului din…

- Ministrul Carmen Dan a decis primele masuri dupa scandalul iscat in jurul pedofilului care s-a dovedit a fi agent in cadrul Brigazii Rutiere. Dupa o sedinta in care a discutat cu secretarii de stat si cu sefii structurilor din Politie, potrivit purtatorului de cuvant al MAI, ministrul Carmen Dan i-a…

- Agentul care lucra in cadrul Brigazii Rutiere, si-a recunoscut faptele in timp ce era audiat. Dupa ce le-a declarat ofiterilor de la Serviciul Omoruri ca in plac copiii, Eugen Stan a mai facut o marturisire-bomba! Potrivit lui Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului…

- A fost prins suspectul in cazul celor doi copii agresati in lift Nu o sa va vina sa credeti cine este! Barbatul care ar fi agresat vineri dimineata doi minori, intr-un lift al unui bloc din cartierul Drumul Taberei, este agent al Brigazii Rutiere. Barbatul in varsta de 45 de ani ar fi fost recunoscut…

- "Politistul pedofil" ar avea datorii de zeci de mii de euro, iar, in anul 2016, acesta ar fi avut un venit de 42.000 de lei. De asemenea, Eugen Stan, barbatul care a ingrozit Romania, ar fi facut doua credite: unul ipotecar, altul bancar.

- Suspectul de pedofilie si-a recunoscut fapta, potrivit liderului Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna, care a adaugat ca ar mai fi existat o fapta comisa in 2015 de acelasi barbat. "Era soferul unui sef de serviciu (din Brigada Rutiera - n.r.),…

- Barbatul suspectat ca a agresat doi copii la finalul saptamanii trecute, in capitala, a fost prins! Potrivit primelor informatii, ar fi vorba despre Eugen Stan, in varsta de 45 de ani. Barbatul este agent in cadrul Brigazii Rutiere din 2010, anterior fiind agent la Jandarmerie. Barbatul ar locui alaturi…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost prins de politisti luni dimineata. El este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la audieri a recunoscut faptele. Barbatul ar fi fost recunoscut de catre colegii sai si astfel s-a…

- Informatii socante ies la iveala cu privire la barbatul suspectat ca a agresat doi copii la finalul saptamanii trecute, in Capitala. Surse din Politia Capitalei au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca ar fi vorba despre Eugen Stan, in varsta de 45 de ani. Barbatul este agent in cadrul Brigazii Rutiere…

- Pedofilul care a agresat, vineri dimineața, doi copii in lift, intr-un bloc din București a fost prins de polițiști. Barbatul, care lucra ca polițist in cadrul Brigazii Rutiere, și-a recunoscut faptele, scrie digi24.ro.„Nu cred ca i-a ajutat informatia publica (n.r.

- Barbatul suspectat de agresarea a doi minori in liftul unui bloc din cartierul Drumul Taberei a fost prins de politisti dupa trei zile de cautari, au anuntat televiziunile de stiri. “La acest moment, la sediul Politiei Capitalei se afla un ...