- Tribunalul Bihor si-a declinat competenta solutionarii cererii familiei regale de a obtine despagubiri pentru suprafetele de paduri detinute in arii protejate si care astfel nu pot fi exploatate, suma fiind de aproximativ un milion de lei pentru anul 2015. Procesul a fost mutat la Curtea de Apel Oradea,…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, avocatul sau Thierry Herzog si fostul magistrat Gilbert Azibert au fost trimisi in judecata la un tribunal corectional, in dosarul interceptarilor, a declarat o sursa apropiata dosarului – confirmand o informatie dezvaluita de ziarul Le Monde – pentru AFP,…

- In noiembrie 2017, membrii Familiei Regale a Romaniei au deschis un proces la Tribunalul Bihor, dupa ce autoritațile ar fi refuzat sa soluționeze cererea de avizare a documentației depuse in vederea obținerii unui ajutor de la stat pentru anul 2015, drept compensație pentru paduri deținute in arii protejate…

- Pe rolul Curtii de Apel Oradea a fost inregistrat un dosar prin care mostenitorii Regelui Mihai, decedat in luna decembrie 2017, solicita retrocedarea mai multor hectare de padure. Dosarul are ca obiect "refuz solutionare cerere avizare documentatie accesare ajutoare stat pentru anul 2015" si a fost…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Arad au cerut și arestarea preventiva a polițistului sub aspectul savarsirii infractiunilor de efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana. Judecatorul…

- Malin Bot a pierdut procesul cu Mircea Badea, Radu Tudor, Mugur Ciuvica și Antena 3! Curtea de Apel București a decis, definitiv, ca Bot, care ceruse 250.000 de euro de la jurnaliști și postul de știri, nu doar ca nu are niciun temei legal in cererea sa, ci, mai mult, are de platit cheltuielile de…

- Cimpeanu, care a participat miercuri seara la Palatul Elisabeta la ceremonia de acordare a Inaltului Patronaj al Custodelui Coroanei Romane, Margareta, unor institutii si proiecte cu caracter anual, a mentionat ca anual 5.000 de tineri romani se inmatriculeaza in universitati din strainatate, alti…

- Taxa speciala de salubritate perceputa satmarenilor este ilegala, este decizia magistraților Curții de Apel Oradea. Astfel, s-a menținut decizia Tribunalului Satu Mare prin care aceasta a fost anulata. Cel care a atacat noua taxa a fost Augustin Solomajer. „RESPINGE ca nefondat recursul in contencios…

- Personal slab pregatit profesional, dezinteres total și indolența crasa! Asta gasește an de an Curtea de Conturi in administrațiile locale din județul nostru. Mai mult, autoritațile locale, atat cele executive, cat și cele deliberative, nu cunosc legea și nu urmaresc incasarea optima a veniturilor la…

- Judecatoarea Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea a scris pe blogul sau personal un material interesant și, abordand, in același timp o teama extrem de controversata. Mai exact, judecatoarea vorbește franc, atașand declarațiile invocate, despre ipocrizia ambasadorilor straini care au ținut, de-a…

- Dupa 2 ani de la tragicul eveniment, Curtea de Apel Oradea l-a condamnat definitiv, miercuri, 07 martie, la 1 an și 11 luni de detenție in Penitenciarul Oradea pentru savarșirea infracțiunilor de ucidere din culpa și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența bauturilor alcoolice.…

- Florica Roman, judecatoare la Curtea de Apel Oradea, acuza, intr-o postare pe blog, interventia ambasadelor in numirile procurorilor sefi si spune ca abuzurile facute de DNA vor fi decontate de statul roman, campania fiind "sustinuta fara discernamant de birocratia de la Bruxelles si de ambasade".

- Scandalul din justitie ia amploare pe zi ce trece. Dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA, razboiul a izbucnit si pare fara finalitate. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca sefa DNA e departe de revocare. In tot acest…

- Un barbat cu nume aproape identic cu al unui avocat din Baroul Bucuresti a fost trimis in judecata pentru inselaciune.Citeste si: Reprezentantii ORNISS si RASIROM au RUPT TACEREA: Ce le-au spus parlamentarilor privind arhiva SIPA / VIDEO "Prin rechizitoriul din data de 2 martie 2018,…

- Un membru cu vechime din cadrul Marii Loje Nationale din Romania (MLNR) a explicat Curtii de Apel Timisoara, intr-o declaratie de martor, cum functioneaza in tara nostra una dintre cele mai vechi asociatii din lume. Un judecator sau un demnitar poate fi membru al Ordinului MLNR, dar sa nu…

- Printr-un proces solutionat in prima instanta de Curtea de Apel Timisoara si aflat acum pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Academia Romana cere Ministerului Mediului si Garzii Forestiere plata unor despagubiri uriase pentru ca nu poate exploata lemnul din padurea pe care o detine in Parcul…

- Volumul total al cauzelor de solutionat la nivelul Curtii de Apel Oradea au crescut cu aproape 13% in anul 2017 fata de 2016, fiind 10.141 dosare, comparativ cu 8.983 dosare, se arata intr-un comunicat al Curtii, dupa raportul prezentat joi in Adunarea generala a judecatorilor Curtii de Apel Oradea.…

- Curtea de Conturi a sustinut, in raportul pe anul 2016 care a fost publicat recent, ca Primaria Cluj-Napoca a avut prejudicii de 56 de milioane de lei. Una dintre problemele sesizate a fost cea privind finantarea evenimentelor culturale. Institutia de control sustine ca este nelegal ca municipalitatea…

- Alerta declansata in Guvernul Viorica Dancila. Romania este in pericol sa piarda zeci de milioane de euro, bani europeni. In direct la Romania TV, la emisiunea Andreei Cretulescu, Rovana Plumb a dezvaluit ca sunt probleme in unele compartimente unde se acceseaza bani europeni.Citeste si: Tarom,…

- Kelemen Hunor, despre revocarea șefei DNA. Președintele UDMR (Uniunea Democrata Maghiara din Romania), Kelemen Hunor, crede ca Laura Codruta Kovesi va ramane la conducerea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pana la incheierea mandatului sau. Mai mult, acesta considera ca șeful statului, Klaus Iohannis,…

- In urma cu doi ani, procurorul Negulescu aproape ca a bagat in faliment o companie mutinationala, a declarat avocatul Pipera. Este vorba de celebrul dosar Lukoil, in care procurorul Portocala a evaluat un prejudiciu de aproape 230 milioane de euro si a acuzat conducerea companiei de evaziune fiscala…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea si-a prezentat joi raportul de activitate pe anul 2017. La adunarea generala a procurorilor a luat parte si Laura Oprean, prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Din datele statistice…

- Eugen Laurus, avocat in cadrul Baroului Suceava, care activeaza la Radauti, a scapat ieftin din dosarul in care a fost trimis in judecata pentru ca a incercat sa pacaleasca o clienta, careia i-a bagat pe gat un contract de asistenta judiciara incheiat in fals. Magistratii de la Curtea de Apel ...

- In urma cu mai bine de 13 ani, Floare Cacuci, o experta contabila recunoscuta si apreciata pentru corectitudinea si probitatea sa, a reclamat nedreptatile pe care i le-au facut ofiterii de politie la o perchezitie domiciliara. Concret, prin avocatul Arpad Kolozsi, femeia a reclamat la CEDO…

- Marti, la Tribunalul Bucuresti, se va inregistra primul dosar in care o persoana fizica isi cere insolventa. Avocatul sustine ca a fost contactat de multe persoane care doresc deschiderea procedurii, in ciuda faptului ca judecatorii nu par pregatiti, neexistand instantele speciale si nici comisiile…

- Decizia nu este definitiva. Avocatul a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi fiind acuzat ca, la data de 20.02.2017, a amenintat-o cu moartea pe persoana vatamata Irina Azoicai, spunandu-i de mai multe ori ca o va ucide, ca ii va taia gatul, ca o va calca cu masina. In…

- Daca in alte blocuri ale capitalei putem gasi doar mașini, intr-o curte din capitala putem gasi un ditamai iaht. „L-am contruit cu mulți ani in urma, il țineam in orașul Odesa, așa cum chiria era scumpa l-am adus in curte”, a declarat propietarul iahtului Veaceslav Jarov in cadrul unei emisiuni pentru…

- Astazi a avut loc conferința naționala a inițiativei civice România 3.0. Alaturi de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, la eveniment a fost prezent și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a susținut un discurs în care a vorbit despre problemele legate de abuzuri cu care…

- Jurnalist Radio Romania International distins de "Rasaritul Romanesc" Valentin Tigau, realizator la Radio România International. Valentin Tigau, jurnalist Radio România International, a fost distins cu Diploma de Excelenta acordata de Rasaritul Românesc, organizatie care recompenseaza,…

- Judecatoria Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte Traian Basescu privind anularea decretului de retragere a cetateniei moldovenesti. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata cu apel in 30 de zile, scrie Unimedia, conform News.ro . Fostul presedinte al Romaniei nu a vrut sa comenteze…

- Familia Regala s-a reunit, sambata, la Necropola Regala de la Curtea de Arges, la 40 de zile de la funeraliile Regelui Mihai I. Acolo a ajuns si fostul Principe Nicolae, cu sotia lui, cel care nu a fost lasat sa urce in trenul care l-a dus pe Rege catre locul de veci. A

- Regele Mihai I al Romaniei și-a adunat, langa mormantul de la Cutea de Argeș, la sorocul pomenirii celor 40 de zile de la savarșire, urmașii. Prin impartașanie – spune un preot – Regele i-a iertat pe toți și s-a impacat cu toți. Lume multa in fața Catedralei din Curtea de Argeș. Pașește printre oameni,…

- Avocatul general Melchior Wathelet, de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), a depus joi, 11 ianuarie, concluziile in speta „Coman-Hamilton“. Cuplul gay format dintr-un cetatean roman si unul american a cerut statului roman recunoasterea statutului de „soti“ dobandit in Belgia, pentru a putea…

- Un tanar de 18 ani din Stei a fost arestat pentru 30 de zile dupa ce, in noaptea de Revelion, l-a injunghiat pe fostul iubit al prietenei sale. Incidentul s-a produs chiar in fata imobilului in care locuieste fata. Agresorul, Rares Borza, isi petrecea noaptea de sfarsit de an impreuna cu iubita…

- Specialistii lanseaza un avertisment dur, la inceput de an. Doi cercetatori americani au studiat cutremurele de peste 7 pe Richter care s-au produc incepand cu anul 1900. Cei doi sustin ca anul acesta, peste tot in lume, inclusiv in Romania, se pot produce zeci de seisme puternice. Citeste…

- Judecatoarea Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea, se adreseaza ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei, cei care și-au exprimat ingrijorarile cu privire la modificarile legilor justiției prin intermediul unei scrisori deschise publicate pe blog-ul…

- Ionut Negoita si avocatul sau, Valentin Cristian Gheorghita, au fost trimisi in judecata, vineri, pentru complicitate la bancruta frauduloasa, respectiv bancruta frauduloasa, in dosarul ce vizeaza insolventa clubului Dinamo, anunta Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB). Procurorii…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au dispus, vineri, trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Ionut Negoita, acuzat de complicitate la bancruta frauduloasa si pe avocatul Valentin Cristian Gheorghita de la Baroul Bucuresti, pentru bancruta frauduloasa in dosarul…

- Ionut Negoita si avocatul sau, Valentin Cristian Gheorghita, au fost trimisi in judecata, vineri, pentru complicitate la bancruta frauduloasa, respectiv bancruta frauduloasa, in dosarul ce vizeaza insolventa clubului Dinamo, anunta Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB).

- Scrisoarea deschisa a judecatoarei Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea, se adreseaza ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei, cei care si-au exprimat ingrijorarile cu privire la modificarile legilor justitiei. Magistratul cere ca reprezentantii celor…