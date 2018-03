Avocatul lui Weinstein apara practica clientului sau de a le cere actritelor favoruri sexuale in schimbul rolurilor: Nu e viol, e voluntariat

Stiri pe aceeasi tema

- Hollywood-ul se pregateste pentru o noua gala Oscar, cu lungmetrajele "The Shape of Water" si "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" favorite la marile premii, intr-o ceremonie care va fi insa si marcata de scandalul Harvey Weinstein.

- Este memorabil momentul de la Oscar 2017 cand Warren Beatty și Faye Dunaway, invitați sa prezinte premiul pentru Cel mai bun film, au anunțat in mod eronat pelicula caștigatoare ca fiind „La La Land”, deși caștigatorul de drept era „Moonlight”. Pe scena de la Oscar 2017. Dupa dezastrul de la Oscar de…

- Aflata intr-un turneu de promovare a celui mai recent film al sau, actrita americana Jennifer Lawrence si-a marturisit admiratia fata de noua revelatie de la Hollywood, actorul nominalizat la Oscar, Timothee Chalamet, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia. Jennifer Lawrence este din nou libera…

- Ce spune Ludovic Orban despre declarațiile lui Tudorel Toader, in care cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. Acesta a postat pe contul de socializare, un mesaj dur. „Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit pe toti. Ne-a facut sa credem ca poate fi chiar un Ministru al…

- Liderul liberal Ludovic Orban afirma ca in aceata seara s-a putut vedea ca ministrul Justitiei Tudorel Toader este de fapt avocat al penalilor si instrumentul unei puteri politice efemere, el considerand ca nu e totul pierdut, pentru ca exista CSM, presedintele, PNL si oamenii care protesteaza in strada.…

- Actorul american Mark Hamill, interpretul personajului Luke Skywalker din franciza cinematografica "Star Wars", va inmana un trofeu la gala premiilor Oscar de pe 4 martie, cu cateva zile inainte de a primi o stea pe Walk of Fame din Hollywood, informeaza AFP. Academia de film americana…

- Echipei documentarului „Last Men in Aleppo”, regizat de Feras Fayyad si nominalizat la premiile Oscar, i-a fost refuzata viza de intrare in SUA, iar Academia americana de film este solidara cu sirieni.

- Jennifer Lawrence, detinatoarea unui premiu Oscar si una dintre cele mai bine platite actrite de la Hollywood, a anuntat ca renunta pentru un an la platourile de filmare pentru a convinge mai multi tineri ''sa se implice in viata politica'', scrie luni site-ul BBC. Actrita face parte…

- Rose McGowan, una dintre femeile care l-au acuzat de viol pe producatorul Harvey Weinstein, a dezvaluit zilele trecute ca a fost molsetata, pe cand era minora, de un regizor premiat la Oscar, care lucra pentru...

- Asta spun mai multe VIP-uri de la Hollywood, inclusiv Uma Thurman, despre care credeam ca are o relatie cu totul speciala cu regizorul! Quentin Tarantino De ce s-au intors impotriva lui Tarantino, vazut pana de curand un geniu regizoral? La inceput, a fost un interviu acordat de el in care l-a aparat…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. Evenimentul…

- Este unul dintre cei mai faimoși actori, regizori și producatori de la Hollywood, fiind rasplatit cu doua statuete Oscar. La cei 74 de ani, Robert De Niro este și printre cei mai activi actori din Cetatea Filmului. Insa, cele mai recente fotografii cu actorul i-a ingrijorat pe fani. Robert de Niro (74),…

- Joi seara a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente de premiere a filmului, Critics’ Choice Awards 2018, un bun indicator pentru cei care au cele mai multe șanse sa caștige un Oscar anul acesta. Așa ca de la eveniment nu puteau lipsi nume importante din industria filmului de la Hollywood,…

- Academia de Film Americana a anuntat, luni, ca 141 de coloane sonore originale ale unor lungmetraje lansate in acest an si 70 de cantece originale sunt eligibile pentru nominalizare la cea de-a 90-a gala a premiilor Oscar, care va avea loc pe 4 martie. Melodiile nominalizate la ambele categorii vor…

- GENEROZITATE | George Clooney le-a daruit 1 milion de dolari prietenilor care l-au ajutat inainte sa devina celebru Actorul american George Clooney a daruit in 2013 cate un milion de dolari fiecaruia dintre cei 14 prieteni ai sai, a dezvaluit intr-un interviu Rande Gerber, sotul lui Cindy Crawford si…