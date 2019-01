Avocatul lui Vlad Filat, despre noul dosar penal deschis pe numele fostului prim-ministru: Este un dosar politic

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au preluat cazul semafoarelor accesate ilegal în Capitala, în ultimele zile ale anului, și au deschis dosar penal in rem pentru acces ilegal la un sistem informatic si alterarea integritatii datelor informatice.

- Judecatorii ICCJ au preschimbat termenul la care se va judeca contestatia in anulare formulata de Elena Udrea, urmand ca sedinta de judecata sa aiba loc astazi , la ora 15.00. Astfel, exista posibilitatea ca judecatorii sa dispuna, la fel ca in cazul Alinei Bica, suspendarea executarii pedepsei si…

- Mircea Draghici, propus de Viorica Dancila la Ministerul Transporturilor in locul lui Lucian Șova, s-ar fi ales cu dosar penal la Parchetul General! Informația a fost confirmata de surse avizate apropiate anchetei. Acestea au declarat, pentru STIRIPESURSE.RO ca la Parchetul General ar exista exista…

- O femeie din comuna Lisa, judetul Brasov, este suspectata ca si-a ucis copilul nou-nascut. Cadavrul a fost preluat de catre Serviciul de Medicina Legala, iar politistii au deschis dosar penal de cercetare pentru pruncucidere.

- Serviciul Român de Informatii a sesizat DIICOT în legatura cu publicarea de catre Darius Vâlcov, consilier premierului Viorica Dancila, a unui protocol de colaborare între SRI si Parchetul General, au declarat luni, pentru Agerpres,

- Polițiștii doljeni au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta in cazul decesului lui Ilie Balaci. Aceasta este procedura standard cand nu se efectueaza certificatul de deces. In acest caz a fost dispusa efectuarea unei necropsii pentru a stabili care a fost cauza mortii fostului mare...

- Poliția Sibiu a deschis, sambata, un dosar penal pentru distrugere in urma incendiului izbucnit la depozitul de substanțe substanțe periculoase, uleiuri folosite și vopsea. In urma probelor recoltate de DSP, nu au fost depașite cotele de poluare, oamenii care locuiesc in zona nefiind in pericol,…