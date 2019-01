Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a informat ca pozitia presedintelui american Donald Trump, privind retragerea trupelor americane din Siria, nu s-a schimbat, in contextul in care consilierul prezidentiale pentru Securitate, John Bolton, a declarat recent ca procesul ar putea dura cateva luni, relateaza Reuters.

- Un reprezentant apropiat al presedintelui american Donald Trump s-a aflat in contact cu Kremlinul in legatura cu proiectul de construire a Trump Tower in Rusia, inainte ca Donald Trump sa devina presedinte, a confirmat vineri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, in marja summitului…

- Un reprezentant apropiat al presedintelui american Donald Trump s-a aflat in contact cu Kremlinul in legatura cu proiectul de construire a Trump Tower in Rusia, inainte ca Donald Trump sa devina presedinte, a confirmat vineri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, in marja summitului…

- Presedintele american Donald Trump este "profund preocupat" de capturarea de catre Garda de coasta rusa a trei nave militare ucrainene, a anuntat miercuri Casa Alba, citata de AFP preluata de Agerpres. In cadrul unei convorbiri telefonice cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, "cei doi…

- Președintele SUA, Donald Trump, a trimis raspunsurile solicitate in investigatia privind ingerintele electorale ruse si presupusele contacte cu Moscova, au anunțat avocații liderului de la Casa Alba, potrivit agenției de știri The Associated Press, citata de Mediafax.

- Rusia va riposta la eventuala retragere a Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a avertizat luni seara presedintele Vladimir Putin."In mod natural, decizia Statelor Unite de retragere din acest Tratat nu poate fi lasata fara un raspuns din partea noastra", a declarat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri ca a terminat de scris raspunsurile solicitate in investigatia privind ingerintele electorale ruse si presupusele contacte cu Moscova, dar liderul de la Casa Alba a precizat ca scrisoarea nu a fost inca trimisa anunta Mediafax.

- Seful Casei Albe a recidivat cu jignirile la adresa ziaristilor dupa numai o zi de cand ofensase o jurnalista care ii adresase o intrebare la care Donald Trump a evitat sa raspunda, reprosandu-i ca intrebarea ei ar fi fost "stupida". Gestul presedintelui american s-a manifestat in contextul…