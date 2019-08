Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat ca „exista date ca exista o victima" intr-o padure de langa Caracal, insa nu se cunoaște identitatea acesteia, acest lucru urmand a fi stabilit dupa analiza ADN.

- Noi oseminte umane au fost descoperite astazi la Caracal, într-o padure indicata chiar de principalul suspect, Gheorghe Dinca. Acesta le-ar fi spus anchetatorilor ca este vorba despre ramașițele Luizei, tânara care a disparut în luna aprilie.

- Claudiu Lascoschi, avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dinca, desemnat de Baroul București, dupa ce cauza a fost mutata la DIICOT București, spune ca la audieri criminalul a recunoscut ca a pus cadavrul intreg in butoiul unde apoi l-a incinerat.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei…

- Criminalul a dat detalii despre cum le-a ucis pe cele doua tinere. Alexandru Bogdan, avocatul lui Gheorghe Dinca, a declarat ca inculpatului i s-a facut rau, motiv pentru care audierea de la DIICOT Craiova a fost intrerupta, urmand sa fie reluata dupa ora 20.00. Gheorghe Dinca urmeaza sa fie chestionat…

- Audierile care se derulau duminica dupa-amiaza in cazul crimelor de la Caracal au fost intrerupte, in jurul orei 18.00, dupa ce suspectul Gheorghe Dinca s-ar fi simțit rau. Acesta a fost transportat in arest, iar audierile continua de la ora 20.00. Avocatul a facut noi declarații in aceste cauze, duminica…

- Principalul suspect in cazul fetelor disparute in județul Olt, Gheorghe Dinca, a fost arestat preventiv, prin decizie la Tribunalul Dolj. Acesta nu a recunoscut faptele nici in fața magistraților. Citește și VIDEO: Detalii revoltatoare in cazul fetelor disparute. Principalul suspect, reținut 24 de ore…

- S-a zvonit ca Radu Mazare si Liviu Dragnea vor imparti o camera, ambii fiind in carantina la Penitenciarul Rahova. Astazi, avocatul fostului edil al Constantei a declarat ca cei doi nu s-au intalnit pana in acest moment.