- Claudiu Lascoschi, avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dinca, desemnat de Baroul București, dupa ce cauza a fost mutata la DIICOT București, spune ca la audieri criminalul a recunoscut ca a pus cadavrul intreg in butoiul unde apoi l-a incinerat.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei…

- Procurorii DIICOT au dispus, duminica seara, extinderea urmarii penale fata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, si pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, a anuntat Giorgiana Hosu, procurorul sef adjunct…

- Alexandru Bogdan, avocatul lui Gheorghe Dinca, a declarat, duminica, ca victimele au fost alese de criminal "la intamplare". Duminica, Gheorghe Dinca și-a recunoscut faptele in timp ce era acasa impreuna cu anchetatorii, in timpul de noi percheziții. Avocatul fostului mecanic auto din Caracal a declarat…

- ULUITOR! Dupa lungi interogatorii in care asasinul a spus ca nu le cunoaște pe cele doua fete, el a marturisit tot. Criminalul din Caracal a povestit cu lux de amanunte cum le-a ucis pe Alexandra si Luiza. Avocatul principalului suspect in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, a declarat ca Gheorghe…

- Avocatul principalului suspect in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, care s-a transformat intr-unul de omor, in conditiile in care, cel mai probabil, va fi schimbata incadrarea juridica a faptei, a declarat ca Gheorghe Dinca a dat in detaliu amanuntele despre modul in care a comis cele doua crime.

- Soc total in cazul Alexandrei Macesanu, una dintre presupusele victime ale lui Gheorghe Dinca! Inainte ca aceasta sa fi fost ucisa in Caracal, a sunat la 112, dar nu de pe telefonul ei, asa cum a crezut toata lumea.