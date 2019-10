Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, rudele și prietenii lui Florin Pastrama au parasit secția de Poliție unde au avut loc audieri. Dupa bataia primita de soțul ei, Brigitte a fost puțin cam bulversata la ieșire, fiind chiar la un pas de tragedie!

- Au aparut primele informatii cu privire la ceea ce s-a intamplat astazi cu Florin Pastrama. Martorii sustin ca acesta ar fi intrat abuziv pe un teren care nu ii apartine, a izbucnit un conflict, iar ulterior s-a ajuns la violente.

- Florin Pastrama trece prin clipe total neasteptate! Sotul lui Brigitte Sfat a fost batut cu bestialitate. www.spynews.ro publica imagini absolut socante cu Florin, surprinse imediat dupa ce a fost implicat intr-un conflict.

- Avocatul lui Gheorghe Dinca, Claudiu Lascoschi, ales ca aparator al lui Dinca pentru audierile și procedurile care au loc in Capitala, a facut primele declarații privind reconstituirea crimelor de la Caracal.Citește și: SCANDAL MONSTRU in localitatea Alexandrei - Mascații ȚIN localnicii care…

- Lizeta Haralambie, nașa cuplului Brigitte și Florin Pastrama a facut primele declarații despre perioada trista prin care trec cei doi, dupa ce bruneta a pierdut sarcina. Lizeta Haralambie a confirmat vestea trista și a marturisit ca cei doi sunt increzatori ca iși vor implini visul, de a deveni parinți.…

- Brigitte Pastrama a marturisit in repetate randuri ca iși dorește sa devina din nou mama, la 42 de ani. Bruneta și-a exprimat aceasta dorința chiar inainte de nunta cu Florin Pastrama, dar iata ca, din pacate, visul i-a fost naruit.

- Minstrul Transporturilor, Razvan Cuc, a ieșit din spital. Dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, Cuc s-a ales cu mana in ghips.Citește și: Bogdan Licu, REACȚIE INCENDIARA dupa decizia CSM in cazul procuroarei Maria Pițurca: 'Nu inseamna ca e in regula' "A fost o fractura medicala.…