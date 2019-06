Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, luni, definitiv, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Instanta suprema a mentinut in cazul lui Liviu Dragnea pedeapsa…

- Motto:Cand presedintele Iohannis zbiara pe toate posturile ca esti infractor, nu mai astepta nimic de la Justitia care ii e aservita si fa-ti bagajele pentru puscarie! Fara precedent in istoria Romaniei, președintele uneia din camerele parlamentului sa fie condamnat si arestat. Tot fara precedent in…

- Au fost protestatari care s-au bucurat ca Liviu Dragnea, președintele PSD, a fost condamnat la inchisoare. Unii dintre ei, printre care deja celebrul Marian Ceaușescu, a desfacut o șampanie pentru a marca evenimentul. Iata imaginea cu Marian Ceaușescu in timp ce se bucura pentru condamnarea…

- Procurorii DNA au solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie termene mai scurte in dosarele lui Liviu Dragnea si Darius Valcov, au precizat, pentru Mediafax, reprezentantii biroului de presa al Directiei. Reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie au precizat ca DNA a cerut Inaltei Curti de…

- Liviu Dragnea mai are de asteptat o luna pana cand va afla daca va fi sau nu trimis dupa gratii. Liderul PSD si-a sustinut luni personal nevinovatia in fața completului de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie, in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman. Liviu Dragnea…