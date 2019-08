Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul disparitiei celor doua adolescente in Caracal, a fost audiat aproape 9 ore la sediul DIICOT, in noaptea de joi spre vineri, el mentinand declaratia anterioara ca le...

- "Si-a mentinut declaratia anterioara,în sensul ca el este cel care le-a ucis pe fete, si s-a reluat firul evenimentelor. Nu si-a schimbat declaratia", a spus avocatul acestuia, la iesirea din sediul DIICOT.

- "Parchetul de pe langa Tribunalul Olt si-a declinat competenta in favoarea DIICOT Craiova", a declarat prim-procurorul Anca Anuta. Suspectul a fost preluat in noaptea de vineri spre sambata si condus la Craiova, pentru continuarea cercetarilor. Vineri, la audieri, Gheorghe Dinca nu si-a recunoscut faptele,…