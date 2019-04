Stiri pe aceeasi tema

- Fostul candidat la șefia Clubului Sportiv Municipal, Dan Marinescu, vrea sa-l dea in judecata pe edilul Targu-Jiului pentru calomnie si insulta. Dan Marinescu a reactionat dupa ce Marcel Romanescu l-a criticat, miercuri, intr-o coferința de presa. Edilul s-a legat de nota mica obținuta de fostul aspirant…

- Numarul companiilor care vor intra in insolventa sau isi vor intrerupe activitatea va creste, potrivit specialiștilor, cu 20 la suta in perioada 2019 – 2020. Patronii se plang de cheltuielile tot mai mari cu salariile, dublate de lipsa de personal calificat. Instabilitatea fiscala, presiunea pusa de…

- Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a spus, luni, ca Darius Valcov, consilierul premierului pe economie, a facut o confuzie grava, in perioada in care leul se deprecia in fața euro, in a doua jumatate a lunii ianuarie.„In afara de corelația politicii monetare cu…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sâmbata, întrebat daca în coaliție s-a discutat despre depunerea unei plângeri penale împotriva șefului statului Klaus Iohannis, ca „a auzit tot felul de zvonuri”, dar ca nu vrea sa ”coboare…

- Patronatele avertizeaza ca ar putea urma un val de concedieri in urmatoarea perioada. Potrivit unui sondaj facut de Confederatia Nationala a Intreprinderilor Mici si Mijlocii, 80% dintre oamenii de afaceri spun ca vor fi nevoiti sa dea afara angajati. Numarul celor care vor ramane fara loc de munca…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat ca „echipa cea mica” a fostului lider PSD Caraș-Severin, Ion Mocioalca, care s-a inscris in partidul lui Victor Ponta, ar fi plecat cu intreaga baza de date cu membrii social-democrați din județ și ca noua conducere a fost indemnata sa faca…

- Solicitarea de anulare a licitatiei pentru corvete, ceruta de Asocierea dintre Naval Group Franta si Santierul Naval Constanta, are termen la Curtea de Apel Constanta in 16 ianuarie.”Important ca s-a atacat in justiție anularea HG. Va dați seama ce urmari ar fi daca judecatorii ar suspenda…

- Uniunea Salvati Romania va folosi toate resursele juridice pentru recuperarea sumele cheltuite de Primaria Capitalei prin companiile municipale infiintate ilegal, a afirmat presedintele partidului, Dan Barna, el precizand ca, in urma motivarii Curtii de Apel Bucuresti in acest caz, niciun primar…