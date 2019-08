Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca ar fi fost fascinat de Luiza Melencu. Tocmai de aceea, avocatul Tonel Pop este convins ca ramașițele descoperite in ultimele zile nu aparțin adolescentei disparute in luna aprilie. In schimb, avocatul susține ca fata ar fi putut fi „data mai departe”.

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, ar fi fost dat afara din casa lui Gheorghe Dinca, astazi, in timpul perchezitiilor, dupa ce si-ar fi facut o poza intr-un combinezon de criminalist despre care a spus ca ‘era haios’. Anchetatorii au decis sa il dea afara pe avocatul familiei Melencu pentru…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat ca locuinta lui Gheorghe Dinca este „un dezastru total” si ca in aer pluteste un miros de cadavru. „Aceasta casa, in integralitatea ei, mai ales parterul, inclusiv curtea, inclusiv acea incapere unde a tinut fetele, cu patul acela de fier, infiorator,…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat ca suspectul în cazul crimelor de la Caracal, Gheorghe Dinca, este sfatuit ce sa spuna anchetatorilor. Totodata, Tonel Pop și-a exprimat temerea ca, foarte probabil, cazul Luizei Melencu se va închide.

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a respins ideea ca Gheorghe Dinca ar colabora cu procurorii, transmite Digi24.ro. Avocatul a constatat ca suspectul a refuzat sa-i duca de bunavoie pe anchetatori in locurile unde se afla corpurile victimelor și invoca lipsa de intenție in ce privește uciderea…

- Astazi, avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop a luat in calcul și expertizarea cainilor lui Gheorghe Dinca. Acesta ia in calcul și ipoteza potrivit careia Gheorghe Dinca și-ar fi tranșat victimele și ar fi dat cainilor sa manance bucați din cadavrele fetelor.