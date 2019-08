Avocatul familiei Luizei: “Din acele grote miroase numai a cadavru” Avocatul familiei Luizei a facut, miercuri dimineața, dezvaluiri incredibile despre cazul crimelor din Caracal. Tonel Pop susține ca anchetatorii incearca sa mușamalizeze cazul și dau cat mai puține informații pentru a nu putea fi trași la raspundere. “Așa cum v-am spus, din pereți, tencuiala, pamant, din acele incaperi construite din grote, miroase numai a cadavru. The post Avocatul familiei Luizei: “Din acele grote miroase numai a cadavru” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

