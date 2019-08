Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul familiei Luizei Melencu se teme de faptul ca ar putea fi inchis cazul. In direct din Caracal, Tonel Pop a declarat ca daca ADN-ul Luizei va fi identificat in ramasitele gasite luni, cazul s-ar putea inchide.

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat ca suspectul în cazul crimelor de la Caracal, Gheorghe Dinca, este sfatuit ce sa spuna anchetatorilor. Totodata, Tonel Pop și-a exprimat temerea ca, foarte probabil, cazul Luizei Melencu se va închide.

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a respins ideea ca Gheorghe Dinca ar colabora cu procurorii, transmite Digi24.ro. Avocatul a constatat ca suspectul a refuzat sa-i duca de bunavoie pe anchetatori in locurile unde se afla corpurile victimelor și invoca lipsa de intenție in ce privește uciderea…

- Ancheta de la Caracal se complica cu fiecare ora. Digi24 a prezentat imagini cu monstrul din Caracal in ziua in care se presupune ca a ucis-o pe Alexandra Maceșanu. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere sunt din ziua de 25 iulie, ora 10.01, cu exact o ora inainte ca Alexandra sa apeleze prima…

- Gheorghe Dinca, suspectul de crima de la Caracal, este adus miercuri in Capitala. Va fi transferat la Spitalul Penitenciar Jilava, unde i se vor face analize complete si totodata va fi supus unei expertize psihiatrice. Pe de alta parte, Dinca a cerut ingrijiri medicale pentru ca, spune el, anchetatorii…

- In spațiul online a aparut o petiție prin care se cere susținerea “Legii Alexandra”, dupa modelul “Legii Tijana” din Serbia. Tijana Juric, o adolescenta de 15 ani din Serbia, a fost victima unui criminal in serie in 2014. Crimele din Serbia sunt asemanatoare celor comise la Caracal de Gheorghe Dinca.…

- Durere imposibil de descris in cuvinte in familiile celor doua fete despre care Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis. La Caracal, in fața locuinței criminalului, mama Luizei Melencu, prima fata disparuta despre care se știe acum cu certitudine ca este una dintre victimele lui Dinca, a suferit un…

- Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe doua fete, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Avocatul din oficiu a declarat duminica, 28 iulie, ca suspectul principal in ororile petrecute la Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut faptele. Dinca a declarat, in fața avocatului sau, ca cele doua fete…