- A trecut mai bine de o luna de la inceperea anchetei din Caracal, in cazul care a șocat intrega Romanie. Audierile merg lent, iar Gheorghe Dinca iși schimba declarațiile de la o zi la alta. Tonel Pop, avocatul familiei Luizei are insa o soluție care ar putea ajuta la finalizarea anchetei.

- Vineri, la scurt timp dupa ce Felix Balina, procurorul-sef DIICOT, a facut o serie de declaratii de ultima ora privind ancheta in cazul Caracal, avocatul familiei Macesanu a aruncat bomba! Procedural, poate fi declarat decesul Alexandrei.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a rabufnit dupa audierea soției lui Gheorghe Dinca, afirmand ca in afara de circ și spectacol nu știm nimic, deși a trecut o luna de la apelul nepoatei sale la 112. Mai mult, el susține ca circul de ieri de la audieri are un singur scop: „pacea familiei…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, s-a prezentat joi la sediul DIICOT, acolo unde familia lui Gheorghe Dinca s-a prezentat pentru audieri. El a susținut ca se simte „urmarit, supravegheat și interceptat” și va depune o cerere catre CSM și Parchetul General pentru a face o ancheta.„Am…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, susține ca este nemulțumit de modul in care DIICOT a gestionat cazul Caracal, cel puțin in inceputul anchetei. „Am și le-am facut la momentul potrivit...

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat vineri la Antena 3 ca procurorii care instrumenteaza cazul Caracal au condiționat accesul sau la verificarile din ancheta de semnarea unei declarații in care iși asuma ca nu va da informații publice din cercetari.Tonel Pop a zis ca declarația…

- Apar noi informații legat de posibili complici ai criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca. Așa cum au anunțat in repetate randuri, anchetatorii iau in calcul ca acesta sa nu fi acționat de unul singur, ba chiar sa faca parte dintr-o rețea."Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a dezvaluit…

- Avocatul principalului suspect in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, care s-a transformat intr-unul de omor, in conditiile in care, cel mai probabil, va fi schimbata incadrarea juridica a faptei, a declarat ca Gheorghe Dinca a dat in detaliu amanuntele despre modul in care a comis cele doua crime.