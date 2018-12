Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie are dreptul de a retrage unilateral notificarea de retragere din Uniunea Europeana, conform opiniei prezentate marti de Avocatul General pe langa Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmit Reuters si dpa. 'Avocatul General Campos Sanchez-Bordona propune ca…

