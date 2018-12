Stiri pe aceeasi tema

- Veronel Radulescu, avocatul Elenei Udrea, a declarat, sambata, ca fostul ministru va fi eliberat din arest, probabil luni, 24 decembrie, avand in vedere ca Tudorel Toader a semnat sambata toate actele necesare. „(Ministrul Tudorel Toader -n.r.) a semnat, a tradus, a apostilat, s-au luat masurile sa…

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a declarat, sambata, pentru MEDIAFAX, ca fostul ministru al Dezvoltarii va fi eliberat probabil luni din arestul din Costa Rica, avand in vedere ca Tudorel Toader a semnat sambata toate actele necesare."(Ministrul Tudorel Toader -n.r.) a semnat, a…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis, vineri, revocarea cererilor de extradare pentru Elena Udrea si Alina Bica. Decizia nu este definitiva. Tribunalul Bucuresti a decis, vineri, revocarea cererilor de extradare din Costa Rica pentru Elena Udrea si Alina Bica.…

- Elena Udrea vrea sa se intoarca in țara imediat dupa ce va fi eliberata din Costa Rica, susține avocatul fostului ministru, Veronel Radulescu. Intrebat daca Elena Udrea se va intoarce in tara, in conditiile in care urmeaza sa fie eliberata, aparatorul a raspuns, potrivit Mediafax : „Da, se va intoarce…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis, vineri, revocarea cererilor de extradare pentru Elena Udrea si Alina Bica. Decizia nu este definitiva. Sentinta magistratilor nu este definitiva si poate fi contestata, in 24 de ore, de catre Ministerul Justitiei. Cu cateva ore inainte, Tudorel Toader a postat…

- Tribunalul București a decis, vineri, revocarea solicitarii de extradare a Elenei Udrea și a Alinei Bica din Costa Rica. Decizia luata in baza deciziei Inaltei Curți de Casație și Justiției de suspendare a executarii pedepsei de inchisoare cu executare pentru cele doua nu este dfinitiva putand fi contestata…

- "Astazi, la orele 11,45, la MJ au ajuns doar dispozitivele hotararilor de suspendare a executarii pedepselor pentru condamnatele din Costa Rica. Urmeaza ca MJ sa primeasca documentatia completa. Urmeaza ca fiecare sa isi cunoasca si sa isi realizeze competentele legale, iar opinia publica sa fie…

- Se pare ca Elena Udrea are mari probleme in Costa Rica, mai ales dupa ce instanța i-a respins solicitarea de schimbare a incadrarii juridice și a decis menținerea in arest preventiv. Conform surselor locale din Costa Rica, imediat dupa decizia instanței, Elena Udrea a facut un memoriu la Agenția ONU…