- Primarul Timișoarei a renunțat astazi, in cadrul ședinței Consiliului Local Timișoara, la ideea de a scadea salariile a șase funcționari publici de la Direcția de Urbanism și de la Relații cu Publicul, dupa ce proiectul a fost retras de pe ordinea de zi. Nicolae Robu nu a avut susținere nici din partea…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, e foc și para la adresa juriștilor din primarie, dupa ce aceștia au fost impotriva inițiativei sale de a scadea salariile angajaților din cadrul Direcției de Urbanism. Proiectul a fost postat pe site-ul instituției in urma cu mai multe zile și nu are nici acum atașata…

- In campania electorala din 2012, Nicolae Robu le-a promis alegatorilor patru bazine semiolimpice in cartiere și un bazin olimpic, care au fost transformate rapid, cel puțin ca idee, la complexe sportive și de agrement. A fost nevoie de aproape șase ani ca sa se ajunga la aceasta faza, a studiului…

- A promis și trece la fapte. Primarul Timișoarei anunța la inceputul acestui an ca salariile unor angajați din instituția de pe C.D Loga vor scadea. Vizați de masura anunțata erau angajații de la Direcția de Urbanism, care și-au atras criticile primarului, dupa ce nu au fost eficienți in emiterea actelor…

- Astfel, joi, 8 martie 2018, la Camera 5 (Serviciul de Relatii cu Publicul) si la Camera 6 (Casierie) programul se va suspenda incepand cu ora 12. De asemenea, in data de 9 martie 2018, activitatea de relatii cu publicul la Camera 5 se va suspenda la ora 14.

- Primarul va trebui sa plateasca 580 lei. Primarul Timișoarei a fost amendat de polițiști dupa ce chiar el a cerut sa fie sancționat. "IMI CER SCUZE DE LA TOATE PERSOANELE CU DIZABILITAȚI LOCOMOTORII ȘI LE ASIGUR ȘI ASIGUR PE TOATA LUMEA CA AM FACUT-O TOTAL NEINTENȚIONAT! Astazi am fost…

- Jurnaliștii din Timișoara protesteaza, dupa ce primarul Nicolae Robu i-a insultat. Presa din Timișoara a lansat un protest fața de atitudinea primarului Nicolae Robu, președinte al filialei PNL Timiș, dupa ce edilul le-a adus jigniri constante jurnaliștilor timișoreni. ”Primarul Timișoarei și-a facut…

- Transferul contributiilor de la angajator la angajat se traduce printr-o scadere a veniturilor nete în cazul unor categorii de bugetari, iar cei afectati se vor adresa instantelor de judecata pentru recuperarea prejudiciilor, spune pentru ZF.

- Jurnaliștii din Timișoara au parasit, vineri, conferința susținuta de primarul Nicolae Robu, dupa ce acesta a refuzat sa raspunda la intrebari pe subiect ce ii erau adresate, iar apoi a afirmat ca este „cel mai tare organism de presa din Timișoara”. Motivele din spatele acestui gest stau in…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, ataca PSD pe Facebook. Printr-o noua postare pe reteaua de socializare, Robu anunta ca PSD Timis este in panica deoarece nu are realizari cu care sa concureze intr-o competitie electorala cu primaria. Robu anunta ca in cele doua mandate ale sale la Timisoara au fost…

- Primarul Timisoarei cânta din nou! De data asta, Nicolae Robu a postat pe pagina sa de Facebook nu doar prestatia artistica, ci si un mesaj pentru....dusmani. Sau ,,hateri", cum îi numeste Robu. “

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat vineri seara pe pagina sa de Facebook o noua dedicatie pentru "haterii" sai, o compozitie proprie pe versurile lui Nicolae Labis, pe care o interpreteaza la...

- Municipalitatea anunta, la finele anului trecut, majorarea chiar cu 500% a impozitului datorat de proprietarii unor ruine din vechea parte a urbei. „Cladirile supraimpozitate sunt identificate dintr-o echipa mixta, formata din Directia pentru Impozite si Taxe, si Directia de Urbanism, Patrimoniu…

- Doar unul dintre cei doi candidați inscriși la concurs a trecut de proba eliminatorie (validarea dosarului) și urmeaza ca saptamana viitoare sa susțina proba scrisa. Din luna martie, Constantin Nițuc, actualul purtator de cuvant al Primariei Barlad sau, mai pompos spus, șeful Biroului Presa, Relații…

- Salariile medicilor din România vor crește cu cel puțin la 70% de la 1 martie. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Dupa maririle de la 1 martie, a adaugat ea, unele salarii vor depași 4.000 de euro, echivalentul a circa 60 de mii de lei moldovenești. Salariile…

- Primarul liberal al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a prezentat, vineri seara, pe pagina sa de Facebook, noua sa compozitie muzicala pe versurile lui Alexandru Vlahuta si a tinut sa arate ca zilnic este atras în &"diverse batalii&", dar

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit, duminica, la Romania TV, despre salariile politistilor. Ministrul a infirmat informatiile publice potrivit carora politistii ar urma sa lucreze doar opt ore pe zi, in intervalul 8:00 16:00. Carmen Dan a dat asigurari ca salariile angajatilor MAI nu…

- Medicii, asistentii, infirmierele, dar si medicii rezidenti vor beneficia in acest an de “cresteri semnificative” ale salariilor, anuntat joi ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Unele dintre remuneratii vor depasi 4000 de euro, ajungand astfel aproape de nivelul din Uniunea Europeana. Potrivit ministrului,…

- Salariile politistilor nu vor scadea, spune ministrul Carmen Dan Ministrul Carmen Dan. Foto: Agerpres. Ministrul de Interne Carmen Dan a declarat ca salariile politistilor nu vor scadea si a criticat mesajele aparute în spatiul public, potrivit carora politistii vor lucra numai în…

- "In 2010 ( cand s-au taiat salariile si pensiile ) oamenii nu s-au revoltat pentru ca li s-a spus ca asta e singura solutie la criza economica. Au strans din dinti si l-au taxat pe Basescu cu prima ocazie - la referendumul din 2012 si apoi la alegerile locale si parlamentare. Guvernul USL…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici a anuntat la Digi24 ca a gasit solutia pentru problemele aparute ca urmare a trecerii contributiilor sociale de la angajator la angajat. Ordonanta Ministerului de Finante ar urma sa solutioneze problemele pentru aceste categorii profesionale, pentru un an de zile,…

- Cum modificarile salariale ale caror efecte se vad din plin in aceste zile au iscat indelungi discutii, sefa de la Ministerul Muncii a iesit public, in incercarea de a oferi unele explicatii. “Strict din cauza transferului contributiilor, salariile nu pot scadea” – afirmatia ministrului Muncii a fost…

- Ministrul Lia Olguța Vasilescu a dat astazi explicații intr-o conferința de presa, dupa ce sindicaliștii și mai multe categorii de bugetari au reclamat scaderi ale salariilor in luna februarie, dupa intrarea in vigoare a Legii salarizarii.

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a cerut o analiza la Societatea Publica de Transport Timișoara. Un studiu legat de nivelul de satisfacție al calatorilor a aratat ca doar jumatate din timișorenii care folosesc vehiculele STPT sunt mulțumiți de serviciile de transport in comun. Primarul a anunțat astazi,…

- Salariile nete ale angajatilor vor scadea in mai multe domenii de activitate, respectiv in sectorul de Sanatate, in Cultura, in Politie si in Justitie, potrivit liderilor de sindicat. Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru AGERPRES ca veniturile…

- Directia de Sanatate Publica Timis a demarat un control la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, dupa ce in spatiul public au aparut imagini din saloane cu pereti scorojiti, mobilier ruginit si cersafuri in ferestre. Rezultatele verificarilor vor fi transmise Ministerului Sanatatii.…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, arata ca ''asa-zisa revolutie fiscala'' a PSD - ALDE a dus la scaderea salariilor si considera ca cei care au sustinut ca acest lucru nu se va intampla, prin transferul contributiilor sociale, ar trebui sa demisioneze din functii. …

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a comentat astazi, pe larg, la conferința de presa de la sediul PNL Timiș, pe tema audierilor de la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Edilul-șef a fost audiat in dosarul porții de intrare in oraș, de pe Calea Lugojului, care s-a prabușit la furtuna…

- Printr-o nota interna transmisa la inceputul acestei luni angajatilor din subordine si intrata in posesia „Adevarul”, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, avertizeaza ca incepand cu data de 16 ianuarie se fac zilnic controale pentru respectarea programului de lucru, urmand ca in functie de prestatia fiecarui…

- „Voi face ajustari salariale acolo unde va fi cazul. Acum sunt foarte hotarat ca, de la 1 februarie, salariile catorva persoane din Direcția de Urbanism sa fie diminuate. Sunt unii care iși fac datoria și nu este motiv sa aiba salarii mai mici. Vom monitoriza cand vin angajații Primariei…

- Inca din toamna anului trecut, Directia de Urbanism a demarat o serie de intalniri cu arhitecti calaraseni pentru gasirea de solutii privind reconfigurarile spatiale in zonele de blocuri. Anul acesta, mai exact la finalul lunii februarie, primele 4 documentatii, aferente a 4 zone din municipiu, vor…

- Angajații vor restanțele salariale pe care le mai au de primit. Este vorba despre salariul integral pe luna decembrie, iar in 25 ianuarie, angajații ar trebui sa primeasca avansul pe luna in curs. Au probleme cu salariile și personalul de bord și cel TESA. Angajații cer ca pana in 24 ianuarie…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, tuna și fulgera la adresa Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana. Edilul a declarat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca este extrem de nemulțumit de activitatea asociației, care, spune el, ar fi respins mai multe finanțari din mediul privat.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat in urma cu cateva saptamani ca are de gand sa introduca in statiile RATB panouri pe care sa fie afisati timpi de asteptare pana la venirea urmatorului mijloc de transport in comun. Un astfel de sistem exista in Timisoara, numai ca primarul Nicolae Robu vrea…

- Buletin de Carei informeaza cetatenii manipulatori de opinie ca fiecare primar din Romania incaseaza lunar un salariu. Din data de 1 ianuarie 2018, primarul din Carei vrea salar de 12.350 lei, plus bonus 25% din spor de proiect. Dorinta sa a fost votata de consilierii majoritari in cadrul sedintei…

- Pe site-ul Primariei Sighet, in data de 29 decembrie 2017, a fost postat un anunț de scoatere la concurs a doua posturi de șef birou, ambele in cadrul aparatului de specialitate al Primarului: șef birou Relații cu publicul și șef birou Administrativ. Deși vorbim de posturi de șef birou, platite cu aproape…

- La sfarșitul anului 2016, mai mulți funcționari publici din cadrul municipalitații timișorene paraseau instituția de pe bd. C.D. Loga nr. 1 pentru o alta, situata pe Bulevardul Revoluției. Au plecat atunci la Consiliul Județean Timiș cel puțin opt angajați ai primariei, printre aceștia aflandu-se și…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face un anunț dur la inceput de an 2018, legat de Direcția de Urbanism din cadrul primariei. Edilul-șef amenința ca le va scadea salariile angajaților acesteia din cauza ca nu și-au facut treaba in cazul proprietarilor de cladiri nerenovate. La sfarșitul anului trecut,…

- Mai mulți funcționari publici din Primaria Timișoara vor incasa salarii mai mici incepand cu luna februarie a acestui an, in urma unei decizii luate de catre primarul Nicolae Robu. Unii angajați de la Direcția de Urbanism sunt pedepsiți de primarul Timișoarei pentru ca s-au mișcat prea greu la aplicarea…

- Doar puțin peste jumatate dintre cladirile aflate in stare avansata de degradare au fost incadrate la supraimpozitare pentru ca angajații Direcției de Urbanism din cadrul Primariei Timișoara nu au pregatit dosarele la timp. Propunerile ar fi trebuit aprobate in consiliul local pana la 31 decembrie…

- Suparat inca de la finele anului trecut pe Direcția de Urbanism a PMT, care nu a procesat toate dosarele pentru majorarea impozitelor la cladirile lasate in paragina, primarul Nicolae Robu trece la masuri drastice. Edilul a anunțat ca... taie salariile unora dintre subordonații sai, cu incepere de la…

- Din informațiile noastre, exista instituții publice care nu au urmat exemplul celor private, adica nu au crescut salariul brut. Angajaților din acele instituții le vor scadea salariile și, așa cum e normal, vor fi revoltați și porniți impotriva Guvernului care a luat decizia trecerii contribuțiilor…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, tine isonul Politiei Locale in povestea camerei de filmat instalate de Poliția Locala pe sediul PNL fara autorizatie de construire de la Primaria Timisoara si fara aviz de la Direcția județeana pentru cultura Timiș. Daca reprezentanții structurii ce ține de primarie…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, aduce vestile sfarsitului de an: pensiile vor creste si in 2018, la fel ca salariile. Exceptie vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una dintre pensii.

- Decizia Guvernului Tudose de a da ajutoare de stat companiilor din IT și cercetare-dezvoltare pentru a nu scadea salariile angajaților ca urmare a transferului de contribuții sociale arata prostia extraordinara a acestei guvernari, susține Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL.„Desi au…

- Skateparkul din Parcul Central mai așteapta. Licitația pentru desemnarea unei firme constructoare a fost retrasa de pe SEAP, pentru ca proiectul este cu probleme. Reprezentanții primariei au vrut sa foloseasca același proiect care era cu probleme inca de la prima licitație. Au decis insa sa retraga…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, ar fi fost implicat, miercuri, intr-un accident rutier, in timp ce vizita mai multe santiere din oras. In mașina edilului, un Mercedes E Class, a intrat o mașina de teren. Robu susține ca vina ii aparține șoferului sau, Vasile. Știrea a fost publicata de Banatul Azi,…