- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica seara, ca o motiune de cenzura "nu are nicio sansa" sa treaca prin Parlament in acest moment, deoarece opozitiei ii lipsesc cel putin 50 de voturi. "Socotelile pentru motiunea de cenzura sunt foarte simple. (...) Nu…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor din Parlament sa nu plece in concediu in perioada 5-20 decembrie, solicitarea fiind facuta pentru depunerea si votarea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila, au precizat surse politice pentru „Adevarul“.

- „Moțiunea de cenzura va fi depusa in jurul datei de 10 decembrie și va fi dezbatuta saptamana urmatoare. Speram ca acesta moțiune de cenzura sa treaca, sa aiba succes și sa vedem un nou guvern remaniat, pentru ca nu a fost un guvern remaniat acest guvern Dancila. Avem nevoie de 50- 60 de voturi, vreo…

- "Motiunea de cenzura va fi depusa in jurul datei de 10 decembrie si va fi dezbatuta in saptamana urmatoare. Speram ca aceasta motiune de cenzura sa treaca, sa aiba succes si sa vedem un nou guvern, nu un guvern remaniat, pentru ca n-a fost remaniat acest guvern Dancila, (...) sa vedem un nou guvern…

- Gabriela Firea, edilul Capitalei, susține, referitor la posibilitatea ca unii parlamentari PSD sa voteze moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila, ca este o informație lansata de Liviu Dragnea pentru a ii demoniza pe pucistii din partid."La toate intalnirile la care am participat si…

- Parlamentarii care fac parte din PRO Romania vor sustine si vor vota o motiune de cenzura in momentul in care va exista o sansa reala de a fi adoptata si va exista o alternativa clara la actualul Guvern, a afirmat, marti, presedintele formatiunii, Victor Ponta, scrie Agerpres."Noi am votat…

- „Inca nu am stabilit exact cand depunem motiunea, dar o pregatim. In luna noiembrie sigur va fi o motiune. Da, purtam negocieri, discutam cu toata lumea. Suntem realisti, e posibil din nou sa nu treaca motiunea, pentru ca ati vazut PSD si ceilalti care sunt la guvernare se gandesc: aoleu, daca trece…

- Deputatul PMP de Constanta Robert Turcescu a sustinut in plenul Camerei Deputatilor declaratia politica "Motiunea de cenzura, singura sansa". Parlamentarul a avertizat ca se impune, de urgenta, depunerea unei motiuni de cenzura din partea opozitiei. Totodata, deputatul a facut un apel la consecventa…