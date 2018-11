Stiri pe aceeasi tema

- Avocații apararii au cerut, marți, la judecarea cererii de redeschidere a dosarului Teldrum, stramutarea procesului, din cauza mediatizarii excesive a acestuia in județ, transmite corespondentul MEDIAFAX.La procesul prin care procurorii DNA au cerut redeschiderea dosarului Teldrum, pe fondul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, luni, pentru 3 decembrie, judecarea dosarului DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Liviu Dragnea a fost reprezentat in sala de judecata de doi avocati. …

- Curtea de Apel Bacau a admis cererea fostului primar Romeo Stavarache de stramutare a dosarului in care a fost trimis in judecata pentru instigare la delapidare, cu un prejudiciu de peste 11 milioane de lei. Instanta de apel a dispus stramutarea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Manualul de geografie plin cu erori va fi corectat, anunța Ministerul Educației. Greșelile grave aparute in ediția online vor fi remediate, iar pentru ediția de print va fi adaugata o erata la manual astfel ca la inceputul școlii elevii de clasa a VI-a sa poata invața informațiile corecte. Mai mult,…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a declarat miercuri ca liderul PSD, Liviu Dragnea, care sustine ca s-a incercat asasinarea lui, "a pierdut contactul cu realitatea". "Liviu Dragnea se crede Ceausescu. Asa cum pe Ceausescu au vrut sa il indeparteze 'agenturili…

- Deputatul Victor Ponta a sustinut, intr-o postare pe Facebook, ca, in Romania, "boala clientelismului si nepotismului" a ajuns la un nivel cronic, iar promovarile facute de liderul PSD, Liviu Dragnea, se bazeaza pe "niste criterii feudale si mafiote incompatibile cu un stat modern". "Presedintele PSD…

- Grupul de lucru pentru stabilirea unui nou mecanism al contributiei datorate de detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor conform Ordonantei de Urgenta nr 77/2011 (cunoscuta si sub denumirea de clawback) a convenit sa accelereze ritmul activitatii. Astfel, reprezentantii Ministerelor…

- Divizionara C CSO Filiași a susținut ieri al patrulea test din aceasta vara. Trupa antrenata de Silviu Lung și Cosmin Fruntelata s-a impus cu 2-1, in Teleorman, in fața echipei FCM Alexandria (locul 3 in C3). Golurile doljenilor au fost ...