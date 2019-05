Stiri pe aceeasi tema

- Co-președintele alianței USR-PLUS, Dacian Cioloș, a lansat, duminica seara, la Timișoara, primul atac dur la adresa lui Klaus Iohannis. Cioloș a susținut ca un Parlament rau intenționat și un președinte fara soluții pun statul intr-un echilibru precar. ”E timpul sa recunoaștem ca statul roman nu funcționeaza…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a ramas fara permis de conducere sambata noapte dupa ce a fost prins de politisti ca circula cu 103 kilometri/ora in Bucuresti. Surse din poliție, citate de Mediafax, au precizat ca viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a fost sanctionat de politisti…

- Ministrul interimar al justiției, Ana Birchall, a anunțat, marți, in cadrul unei declarații de presa, ca suspenda procedura de numire a unui nou procuror general. Ana Birchall a anunțat ca suspenda procedura de selectare a procurorului general pana la numirea unui ministru cu drepturi depline la Justiție.…

- Avand in vedere recentele discuții din spațiul public privind Direcția Generala Anticorupție (DGA), in cursul zilei de miercuri, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a avut o intalnire, la sediul DGA, cu factori de comanda, dar și cu personalul de execuție prezent in unitate, ocazie cu care a transmis…

- UPDATE Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca, pana la sfarșitul programului (adica, pana joi dupa-amiaza – n.r.) va anunța public daca va demisiona sau va aștepta ca președintele Klaus Iohannis sa decida in privința cererii de revocare a sa. Toader a precizat, insa, ca nu va parasi…

- Fostul ministru al dezvoltarii, Elena Udrea, susține ca atat ea cat și alți politicieni i-au facut diverse cadouri de valoare Laurei Kovesi. Printre cadourile oferite se afla blanuri, poșete, bijuterii, dar și alte lucruri scumpe. Elena Udrea a declarat, marți seara, la Sinteza Zilei, ca i-a dat „lui…

- Numai atunci cand ierti oamenilor greselile, si Dumnezeu iti iarta tie! Dar…Trebuie sa facem o diferenta! Nu ai niciun pacat inaintea lui Dumnezeu, daca tii la distanta un om care ti-a facut o data rau, si nu ti l-a putut face pana la capat! Tot aud la spovedit: – Parinte, nu ma pot impaca cu The post…

- Ducem lipsa imensa de ințelepciune, dar nu ducem lipsa de intelectualitate, de academicieni, de filosofi, ducem lipsa de ințelepciune dumnezeiasca! Ce este foamea aceasta? Locul din care lipsește Dumnezeu! Iar lucrul acela incepe din inima mea, din mintea mea, din sufletul meu, din casa mea, din orașul…