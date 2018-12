Stiri pe aceeasi tema

- Constructii & Imobiliare Portughezii de la Sonae Sierra au devenit singurii proprietari ai mallului ParkLake, dupa ce au cumparat pachetul irlandezilor de la Caelum Development Tweet Print Mail Autor: Cristina Bellu astazi, 11:41 76 Dezvoltatorul imobiliar portughez Sonae Sierra a achizitionat…

- Companii BestJobs: Doar 3 din 10 angajatori acorda prime in bani de sarbatori in acest an, 20% vor da tichete cadou, iar 15% ofera produse specifice Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 11:21 0 Doar 3 din 10 companii (32%) au in plan sa acorde prime de Craciun…

- Constructii & Imobiliare IMM-urile au inchiriat in noua luni 46% din spatiile de birouri locale Tweet Print Mail Autor: Cristina Bellu astazi, 10:39 0 Intreprinderile mici si mijlocii (IMM) reprezinta unii dintre cei mai dinamici consumatori de spatii in imobilele de birouri de pe piata…

- Burse - Fonduri mutuale Un broker introduce surprinzator o SIF in topul emitentilor care ar putea livra cele mai ridicate randamente in 2019 Tweet Print Mail Autor: Liviu Popescu astazi, 00:06 3 „Dividendele pe care companiile incluse in indicele BET-BK le-ar putea acorda in primavara anului…

- Business Construct Raport EY: Clujul sta mai bine decat Bucurestiul la calitatea vietii, facilitati medicale si servicii de transport Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 00:05 1 Clujul este principalul competitor al Bucurestiului prin standardele de viata ridicate pe care le ofera,…

- Business Construct Gomez, Cordia Romania: Legea TVA pentru locuintele noi trebuie modificata, altfel piata va fi dominata de apartamentele cu 2 camere Tweet Print Mail Autor: Bogdan Alecu astazi, 00:05 1 Futureal prin Cordia Romania a demarat proiectul Parcului 20 din zona Expozitiei din…

- Retail&Agrobusiness Farmacia Iris Pharm, cu 60 de locatii in judetul Buzau, ataca piata din Bucuresti Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Georgiana Mihalache astazi, 00:05 1 „Anul viitor vrem sa deschidem o unitate in Bucuresti, incercam sa depasim bariera de judet.“ Farmacia…

- Business Travel Vacantele in destinatii exotice scot mii de euro din buzunarele romanilor Tweet Print Mail Autor: Mirabela Tiron astazi, 00:05 1 Un cuplu a platit 23.000 de euro pentru un sejur de 16 nopti in Tara de Foc de sarbatori. Cei care isi vor petrece Revelionul intr-o destinatie…