- Moartea fulgeratoare a designerului Razvan Ciobanu a adus multe semne de intrebare și, de la o zi la alta, apar noi și noi informații neașteptate. Vrajitoarea Monica Ioniț a povestit in exclusivitate pentru CANCAN.RO, ca l-a sunat pe creatorul de moda inainte sa iși piarda viața in accidentul teribil…

- Razvan Ciobanu se afla la mare pentru a petrece vacanța de Paște, existand martori care au declarat ca acesta a fost vazut la un festival de muzica electronica. Așa s-a lansat ipoteza ca ca ar fi plecat de la distracție direct pe drumul morții. Cancan are insa filmul evenimentelor. Astfel,…

- Biroul de informare publica si relatii cu mass media din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta este abilitat sa aduca la cunostinta publica urmatoarele: Sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, organele de cercetare penala ale politiei judiciare…

- Razvan Ciobanu a murit pe 29 aprilie, in a doua zi de Paște, iar plecarea lui dintre noi este o adevarata tragedie. Razvan Ciobanu era un barbat fericit, puternic, care a reușit sa treaca mereu cu bine peste greutațile vieții.

- Razvan Ciobanu a murit luni dimineata, a doua zi de Paște, intr-un accident rutier produs in judetul Constanta, dupa ce masina pe care o conducea a lovit mai multi copaci. Iulia Albu a explicat de ce acesta nu purta centura de siguranța. „Știu ca nu purta niciodata centura, este un lucru pe care toti…

- Razvan Ciobanu, cunoscut creator de moda, a murit luni dimineata, la varsta de 43 de ani, in urma unui accident rutier produs la iesirea din Sacele spre Navodari, pe DJ 226, judetul Constanta. Acesta era singur in masina si, din cauza vitezei, a iesit de pe carosabil, lovind mai multi copaci. Conform…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit in a doua zi de Paște. Razvan Ciobanu și-a gasit sfarșitul intr-un accident de circulație petrecut in Sacele, județul Constanța, potrivit Antena3.ro. Creatorul de moda era singur in mașina și ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit intr-un copac. Din primele…

- Este alerta la Parchetul General. Fostul purtator de cuvant al Parchetului General Ramona Bulcu a sarit in urma cu puțin timp de la etajul instituției. Decesul a fost pronunțat de Ambulanța București. Din primele informații, se pare ca femeia suferea de depresie.Citește și: Administrația Prezidențiala…