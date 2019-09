Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a cutremurat atunci cand s-a aflat de cazul lui Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal, despre care se presupune ca le-ar fi ucis pe tinerele Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. La scurt timp dupa declanșarea anchetei, cazul cetațeanului olandez care a omorat o minora din Dambovița a pus…

- Procurorii de la Parchetul General anunța, oficial, ca in dosarul privind moartea Adrianei, fetița de 11 ani din Dambovița, au fost efectuate, in cursul zilei de marți, percheziții domiciliare la casa olandezului, dar și in apartamentul inchiriat de barbat in Romania.Guvernul le face pe plac…

- Cetațeanul olandez suspect in cazul uciderii fetiței de 11 ani din Gura Șuții (Dambovița) mai fusese in Romania de cel puțin patru ori, a declarat, marți dimineața, procurorul general interimar Bogdan Licu.

- Dosarul penal deschis privind moartea Adrianei ar putea fi inchis avand in vedere decesul olandezului, principalul suspect, insa anchetatorii vor continua verificarile pentru a afla istoricul sau, au precizat surse judiciare. Primele rezultate il leaga pe olandez de Adriana, insa urmeaza percheziții.Surse…

- Caz șocant in Cluj-Napoca, unde sambata noapte un copil de noua ani a fost gasit mort in casa. Mama baiețelului, o femeie de aproape 40 de ani, este acuzata ca și-ar fi batut pana la moarte fiul. Criminaliștii au descoperit ca trupul fara viața al baiețelului era plin de rani și de vanatai. Din primele…