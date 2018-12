Avocat ucrainean, condamnat n Rusia la opt ani de nchisoare pentru spionaj

Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean ucrainean a fost condamnat la opt ani de inchisoare de o instanta judiciara din Rusia, pentru spionaj si tentativa de exportare a unor echipamente militare, informeaza publicatia Kommersant, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Doua porturi ucrainene de la Marea Azov, Berdiansk si Mariupol, sunt efectiv blocate de Rusia in timp ce navele au interdictie sa plece si sa intre, a anuntat joi ministrul ucrainean al infrastructurii, Volodimir Omelian, citat de Reuters. In total, 35 de nave au fost impiedicate sa efectueze operatiuni…

- Britanicul Matthew Hedges a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata de un tribunal federal din Abu Dhabi, dupa ce fusese acuzat de spionaj luna trecuta in beneficiul unei tari straine, a anuntat o purtatoare de cuvant a familiei sale, citata de AFP, in timp ce Reuters citeaza doua surse bine…

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, a afirmat vineri ca Austria il suspecteaza pe un ofiter de armata, recent pensionat, ca a intreprins activitati de spionaj in favoarea Rusiei timp de decenii si ca Viena i-a cerut Moscovei explicatii pe aceasta tema, relateaza Reuters, AFP si dpa preluata de Agerpres…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a comparat joi sancțiunile impuse de Rusia cu „primirea unui premiu”, adaugand ca Moscova ar trebui sa iși retraga trupele și armamentul de pe teritoriul ucrainean in loc sa adreseze amenințari, relateaza Reuters, preluata de mediafax. „In Ucraina, a…

- Un avion de vanatoare MiG 29 s a prabusit sambata in Egipt, pilotul egiptean al aparatului de zbor reusind sa se catapulteze in siguranta, a anuntat concernul rus United Aircraft Corporation, citat de agentia de presa RIA Novosti, transmite Reuters citat de Agerpres.ro. Avionul fusese livrat Egiptului…

- Recentele esecuri ale serviciului de informatii al armatei ruse (GRU) au facut din spionii acesteia o tinta usoara pentru ironii, insa Occidentul nu ar trebui sa subestimeze abilitatile serviciului de spionaj altadata maret al Kremlinului, a atentionat marti Ministerul Securitatii al Marii Britanii,…

- Ministrul ucrainean de Interne, Arsen Avakov, a declarat marti ca unul din suspectii in cazul Skripal a fost identificat in Ucraina ca fiind cel care l-a ajutat pe fostul presedinte Viktor Ianukovici sa fuga in Rusia in urma protestelor din 2014, relateaza site-ul agentiei Reuters.