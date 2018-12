"Avocatii sunt persoane private care exercita o profesie liberala. Ei lucreaza si la miezul noptii, si in noaptea de Anul Nou si de Craciun, si de Paste, daca e nevoie. Nu avocatul e problema. Tot respectul pentru ministrul Tudorel Toader pentru ca, iata, in momentul in care tara e inchisa, Ministerul Justiției continua sa lucreze. Cred ca si la militie e inchis acum! Nu panicam lumea. Asta e situatia in Romania, se inchide dupa 1 decembrie si se deschide dupa 7 ianuarie. Asta e! Țarile bogate isi permit o asemenea pauza. Faptul ca Ministerul Justitiei lucreaza sa ia doi cetateni romani...…