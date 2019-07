Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a confirmat faptul ca s-a intors in Romania. Fostul ministrul a spus ca a renunțat de bunavoie la statutul de refugiat in Costa Rica. ”Da, m-am intors in Romania. Am renuntat de bunavoie la statutul de refugiat in Costa Rica. Decizia am luat-o imediat dupa ce am fost eliberata…

- Avocatul Veronel Radulescu, a declarat, luni, ca Elena Udrea este in Romania, decizia de a veni in tara fiind mai veche si nu are legatura cu hotararea Curtii Constitutionale, transmite news.ro.”Pot sa va confirm ca Elena Udrea este in tara”, a declarat, luni, la Antena 3, avocatul Veronel…

- ”Da, confirm faptul ca Elena Udrea este in Romania. Din cate știu, nu mai exista niciun dosar aflat in faza de urmarire penala, exista doar cele trei dosare cunoscute deja”, a zis Veronel Radulescu la Antena 3. ”Decizia CCR data recent nu are nicio legatura cu revenirea Elenei Udrea in țara.…

