Avocat pentru drepturile omului condamnat la închisoare Nasrin Sotoudeh, un avocat pentru drepturile omului la nivel internațional, a primit o noua sentința despre care soțul ei a spus ca a fost 38 de ani de inchisoare și 148 de lovituri de bici. Sotoudeh, care a reprezentat activiști de opoziție, printre care și femei condamnate pentru inlaturarea valului lor obligatoriu, a fost reținuta in iunie și a fost arestata pentru spionaj, raspandirea propagandei și insultarea liderului suprem al Iranului, a afirmat avocatul ei. Ea a fost inchisa in 2010 pentru raspandirea propagandei și conspirație in dauna securitații statului - acuzații pe care le-a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

