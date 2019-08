Stiri pe aceeasi tema

- Desfașurare impresionanta la Caracal, unde Gheorghe Dinca a fost preluat de trupele speciale și dus intr- un loc indicat de el, unde susține ca ar exista mai multe ramașițe umane de la o alta victima, probabil Luiza Melencu, fata disparuta din luna aprilie. Impreuna cu zeci de anchetatori, cațiva membri…

- Cea de-a treia zi de verificari extinse la casa lui Gheorghe Dinca a adus probe noi in ancheta, dar și o teorie infricoșatoare: aceea a existenței și a altor victime. In mașina lui Dinca anchetatorii au descoperit fire de par de culoari diferite, ceea ce indica prezența mai multor persoane in autoturismul…

- Expertizei antropologica a ramațișelor de oase gasite in curtea lui Gheorghe Dinca este gata. Rezultatul indica fara dubiu ca acestea provin de la o fata mica de statura cu varsta cuprinsa intre 12 și 17 ani. Specialiștii de la INML lucreaza inca la expertiza genetica. Aceasta este cruciala pentru aflarea…

- Ancheta de la Caracal se complica cu fiecare ora. Digi24 a prezentat imagini cu monstrul din Caracal in ziua in care se presupune ca a ucis-o pe Alexandra Maceșanu. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere sunt din ziua de 25 iulie, ora 10.01, cu exact o ora inainte ca Alexandra sa apeleze prima…

- Monstrul de la Caracal a ajuns la INML. Specialiștii ii vor face expertiza psihiatrica. A avut sau nu Gheorghe Dinca discernamant cand a rapit-o și violat-o pe Alexandra Maceșanu, adolescenta despre care a marturisit in fata anchetatorilor ca a si omorat-o, insa, fata nu a fost gasita nici moarta, nici…

- Miscare de ultima ora in ancheta de la Caracal. Procurorii DIICOT au mers, miercuri, la operatorul de telefonie mobila Vodafone pentru a ridica inregistarea ultimei discutii telefonice dintre Alexandra Maceșanu – adolescenta de 15 ani care i-a cazut victima lui Gheorghe Dinca – și polițistul care a…

- Cu fiecare ora care trece apar noi detalii șocante despre felul in care Alexandra Maceșanu a ajuns pe mainile monstrului de la Caracal. Gheorghe Dinca a povestit in fața anchetatorilor cum s-au derulat momentele zilei de 24 iulie, cand a rapit-o pe Alexandra. Detalii cutremuratoare din audierile lui…

- Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe doua fete, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Avocatul din oficiu a declarat duminica, 28 iulie, ca suspectul principal in ororile petrecute la Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut faptele. Dinca a declarat, in fața avocatului sau, ca cele doua fete…